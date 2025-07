Approvato dalla Giunta della Regione Lombardia lo schema di ‘Patto Territoriale per la riqualificazione e la destagionalizzazione del comprensorio turistico ‘Piazzatorre – Monte Torcola’ in Alta Val Brembana. La delibera è proposta dall’assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori.

“La delibera – spiega l’assessore Sertori – rientra nella strategia operativa di Regione Lombardia di valorizzazione dei suoi territori montani, in questo caso in provincia di Bergamo. Obiettivo, rendere la loro fruizione attrattiva tutto l’anno e riqualificarli per rilanciarne l’importanza”.

“Come Regione mettiamo a disposizione attraverso questo Patto Territoriale – sottolinea l’assessore – 13.860.000 euro. Risorse concrete per valorizzare e rilanciare questa parte dell’Alta Val Brembana”.

Piazzatorre Monte Torcola, i firmatari del Patto

Soggetti firmatari del Patto Territoriale saranno Regione Lombardia, nella persona dell’assessore Sertori, il Comune di Piazzatorre quale capofila. Si aggiungono le municipalità di Mezzoldo, Moio de Calvi, Piazzolo e Valnegra, la Comunità Montana Valle Brembana e il Consorzio Imbrifero montano del Lago di Como e dei fiumi Brembo e Serio.

“Si tratta di un intervento – ricorda Sertori – che rientra tra le azioni promosse in favore della montagna in generale. In dettaglio, di quei territori interessati dalla presenza di comprensori sciistici”.

A caratterizzare il Patto Territoriale sono dieci interventi ritenuti strategici dalla Regione e dagli attori che sottoscriveranno l’intesa.

Gli interventi in programma

– acquisizione da parte del Comune di Piazzatorre dei beni (impianti di risalita ed immobili) da SESP srl;

– riattivazione del comprensorio sciistico ‘Torcola Soliva‘ (revisione generale e ammodernamento della seggiovia CLF2 ‘Monte Zuccone – Monte Torracchio‘ e riposizionamento sul sedime della sciovia SL1 ‘Roccolo’ – Monte Zuccone);

– realizzazione seggiovia CLF4 Monte Zuccone – Monte Torcola (sostituzione impianto esistente);

– acquisizione terreni e fabbricati in località Piazzo da parte del Comune di Piazzatorre e realizzazione campo scuola su pista artificiale con annesso tappeto di risalita;

– potenziamento e realizzazione nuovi impianti di innevamento nei demani di Torcola Vaga e Torcola Soliva;

– ristrutturazione rifugio Gremei;

– riqualificazione edifici del comprensorio Torcola Soliva (rifugio Scaia e fabbricati accessori);

– ampliamento bike Park downhill e adeguamento seggiovia Gremei 2;

– realizzazione di percorsi di ‘turismo lento‘;

– nuovo parcheggio e riqualificazione dell’accesso agli impianti di risalita in località Piazzo.

“Tutte azioni – conclude l’assessore Sertori – che consentiranno una marcata riqualificazione della zona e una destagionalizzazione turistica dell’Alta Val Brembana. Contirbuendo sia ad accrescerne l’attrattività e il potenziale economico e favorendo, quindi, il contrasto al fenomeno dello spopolamento”.