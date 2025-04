A Milano, Senato, Regione Lombardia e Comune per la commemorazione di Sergio Ramelli. C’erano, infatti, le corone del Senato, con il presidente Ignazio La Russa, del Comune di Milano, con il sindaco Giuseppe Sala, e della Regione Lombardia, con l’assessore alla Sicurezza, Romano La Russa, e le note de ‘Il Silenzio’. Così, nei giardini che portano il suo nome, si è ufficialmente commemorato, nel pomeriggio di martedì 29 aprile, a Milano, Sergio Ramelli, nel 50° anniversario della sua morte.

A Milano commemorazione di Ramelli con Senato, Regione Lombardia e Comune

“Un momento importante e denso di significato – ha commentato Romano La Russa – perché la tragica storia di Sergio deve essere un monito per tutti i giovani. È, infatti, fondamentale che le nuove generazioni custodiscano con sé la memoria e il ricordo di chi ha avuto il coraggio di affermare e difendere i suoi ideali”.

I presenti

Alla commemorazione erano presenti, fra gli altri, il vicepresidente della Regione Marco Alparone. Con lui gli assessori regionali Francesca Caruso, Paolo Franco, Franco Lucente e il sottosegretario Federica Picchi.

Il ricordo social del presidente Attilio Fontana

Il presidente della Regione, Attilio Fontana, sui suoi profili social ha ricordato Ramelli. Definendolo come un giovane che “pagò con la vita il coraggio di esprimere liberamente le proprie idee”. “Per troppo tempo – ha aggiunto il governatore – la sua vicenda è stata strumentalizzata. Sergio Ramelli va riconosciuto come una vittima di tutti. Come un simbolo delle conseguenze più tragiche dell’odio politico che, in democrazia, non può e non deve avere spazio”.