Maria Anghileri eletta alla Presidenza dei Giovani imprenditori di Confindustria.“Congratulazioni e, in attesa di incontraci al più presto, buon lavoro”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a nome dell’intera Giunta, dopo l’elezione di Maria Anghileri.

Maria Anghileri ai vertici di Confindustria Giovani

“Siamo certi che, in perfetto stile lombardo – aggiunge il governatore – la lecchese Anghileri, con concretezza e determinazione, otterrà risultati importanti rappresentando al meglio i nostri giovani imprenditori. Infine, una considerazione, le donne della Lombardia e in Lombardia continuano a essere sempre più protagoniste, come dimostrano, ad esempio, anche i recenti rettorati da loro assunti nelle Università della nostra Regione”.