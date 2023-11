Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli, sedi della Regione, illuminati di arancione, colore simbolo della ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’. La panchina rossa ideata e creata nel 2018 alle iniziative istituzionali della settimana e presente a un corso di formazione per i giornalisti dell’Ordine della Lombardia all’auditorium ‘Testori’ intitolato ‘Uccise due volte. Parole e immagini dei femminicidi’ al quale è intervenuta anche l’assessore regionale alle Pari opportunità,Elena Lucchini.

“Azioni simboliche – spiega il presidente Attilio Fontana – che vanno a far da corollario agli interventi concreti che come Regione, in stretta collaborazione con l’assessore Lucchini, stiamo portando avanti da tempo”.

Contro violenza sulle donne non solo Palazzi arancione

Un impegno, quello descritto dal governatore, che trova riscontri in provvedimenti importanti come, solo per citarne alcuni, i 10 milioni (fra fondi statali e regionali) messi a disposizione dei 54 Centri antiviolenza e delle 141 case rifugio e di accoglienza. Un nuovo protocollo con l’Ordine degli Avvocati di Milano e con l’Unione Lombarda degli ordini forensi che vede come azione innovativa, l’estensione del gratuito patrocinio a ipotesi non previste attualmente da quello a spese dello Stato. L’avvio della sperimentazione volta ad assegnare alloggi Aler alle vittime di violenza. E ancora il rafforzamento della sinergia con le reti e le associazioni del terzo settore per migliorare i servizi sul territorio.