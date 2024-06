Treni, capolinea a Cormano-Cusano Milanino per la linea s12

La linea S12 ha il nuovo capolinea di Cormano-Cusano Milanino. In precedenza la tratta ferroviaria collegava Melegnano a Milano Bovisa. Lo ha comunicato l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente. Con l’entrata in vigore dal 9 giugno dell’orario estivo la linea S12 potenzia l’offerta con 14 corse in più, rispetto alle otto effettuate in precedenza. Il servizio sulla linea prevede dal lunedì al venerdì 20 corse giornaliere, 10 per direzione, fra Melegnano e Cormano-Cusano Milanino, e due corse, una per direzione, Cormano Cusano Milanino-Milano Rogoredo.

Assessore Lucente: impegno mantenuto, in tutto 22 corse, una vera e propria metro leggera

“Un impegno mantenuto – ha detto l’assessore Franco Lucente che oggi ha effettuato un sopralluogo nelle stazioni di Melegnano e San Donato Milanese – che porterà benefici a tutto il territorio in particolare al Sud Est Milanese. Per Comuni come Melegnano, San Giuliano, San Donato le corse della linea S12 si aggiungono al servizio già effettuato dalla linea S1 Saronno-Lodi, che prevede ogni 30 minuti un collegamento per direzione con Milano, attraverso una via strategica come il Passante ferroviario. In pratica, in alcune fasce orarie il collegamento con Milano sarà garantito ogni 15 minuti. Il servizio, sospeso ai tempi della pandemia, consentirà agli studenti e ai lavoratori spostamenti più agevoli. Una vera e propria metropolitana leggera. A dimostrazione dell’attenzione che Regione continua a infondere nel trasporto pubblico locale, cercando di venire il più possibile incontro alle esigenze dei pendolari”.