Regione Lombardia rende possibile la rimozione dei rifiuti nel capannone di via Milano a Cornaredo. La Giunta, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, ha approvato un finanziamento da 270.000 euro per il Comune di Cornaredo (Milano) per un progetto di rimozione dei rifiuti abbandonati nel capannone industriale di via Milano a Cornaredo.

Cornaredo, rimozione rifiuti

“Un importo consistente per un intervento necessario. Quando c’è un problema sul territorio – ha dichiarato Maione – la Regione Lombardia interviene per risolverlo. Abbiamo voluto portare in giunta questo provvedimento perché in un momento di difficoltà economiche per gli enti locali bisogna fare squadra per attuare misure che possano prevenire problematiche connesse alle attività di gestione dei rifiuti”.

Si tratta di un capannone produttivo all’interno del quale sono stati stipati illegalmente ingenti quantitativi di rifiuti; l’immobile è attualmente sottoposto a sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria.

Il materiale nel sito

Il materiale rinvenuto nel sito è costituito da rifiuti speciali composti da materiali misti e diversificati, in parte plastica e tessuti. La quantità presunta dei rifiuti visibili è stimata in circa 1.000-1.200 m3 e occupa quasi interamente il capannone.

Il Comune ha chiesto il finanziamento per un progetto di rimozione del materiale, previa caratterizzazione dei rifiuti e successivo conferimento a idonei impianti.