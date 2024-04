La Regione Lombardia, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, ha incrementato di 1,4 milioni di euro lo stanziamento destinato alla realizzazione di impianti integrati per favorire la copertura del fabbisogno energetico degli edifici pubblici mediante fonti rinnovabili. Le risorse serviranno a finanziare i progetti presentati dai Comuni di Comun Nuovo (BG), Ambivere (BG) e Quistello (MN).

“Scuole, municipi, palestre, impianti sportivi. Abbiamo investito 11 milioni di euro in questi due anni – ha dichiarato l’assessore – per finanziare 12 progetti presentati dai Comuni in tutta la Lombardia. Con questo stanziamento riusciamo a scorrere la graduatoria e fare un ulteriore passo verso la decarbonizzazione, l’efficienza energetica, lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e l’innovazione nel settore energetico”.

Il bando

Il bando, destinato agli enti locali e territoriali della Lombardia, ha permesso ai Comuni destinatari di soddisfare il proprio fabbisogno energetico mediante la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili, in modo da valorizzare le risorse locali e ridurre le emissioni dannose per la qualità dell’aria e per il clima.

A fianco dei sindaci

“Le ricadute positive sono molteplici, vista la situazione contingente relativa all’approvvigionamento e ai costi dell’energia derivante da fonti fossili. La Regione è ancora una volta – ha aggiunto l’assessore – al fianco dei sindaci e delle comunità locali”.

Il bando era aperto a tutte le tipologie di fonti di energia rinnovabile, senza particolari vincoli di efficienza o prestazioni ambientali, ma di fatto sono stati finanziati impianti fotovoltaici abbinati o meno a sistemi di riscaldamento ibridi o in pompa di calore.

Tre nuovi progetti

Con l’integrazione di risorse approvata oggi dalla giunta regionale verranno finanziati questi tre progetti.

Comun Nuovo (BG) 420.000 euro – Installazione di un impianto fotovoltaico da 274 kW presso la Scuola primaria ‘Padre B. Pilenga’.

Ambivere (BG) 568.000 euro – Potenziamento degli impianti fotovoltaici già presenti sopra i seguenti edifici:

Centro socioculturale 72 kW;

Centro sportivo 23,2 kW con sistema di accumulo;

Scuola elementare 116 kW.

Quistello (MN) 462.000 euro – installazione di un nuovo impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 131,1 kW da installarsi sulla copertura a falda del Palazzetto dello sport e di batterie di accumulo dell’energia da 54 kWh.