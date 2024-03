Al Brixia Forum a Brescia è tutto pronto per il doppio appuntamento con Cosmogarden 2024 e Bbq Expo. Le due rassegne organizzate da Area Fiera, e in calendario dal 5 all’8 aprile 2024, sono state presentate a Palazzo Lombardia.

Per Regione Lombardia sono intervenuti il presidente, Attilio Fontana, e gli assessori regionali Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste) e Giorgio Maione (Ambiente e Clima).

Presenti, inoltre, Fabio Losio, presidente Ersaf Lombardia; Roberto Saccone, presidente della Camera di Commercio di Brescia; Elia Cammarata, agronomo ed event manager Cosmogarden; Simone Montani, agronomo e paesaggista e Mauro Grandi, Ceo Area Fiera.

Cosmogarden 2024 e Bbq Expo a Brescia

Negli spazi del Brixia Forum, dunque, tutto il meglio per la progettazione, la realizzazione, l’arredo e la manutenzione degli spazi verdi indoor e outdoor saranno al centro della terza edizione di Cosmogarden, l’evento biennale interamente dedicato alla valorizzazione degli spazi green. La manifestazione, per la prima volta, si fonderà con Bbq Expo, rassegna che punta a far scoprire le ultime novità dedicate al mondo del barbecue e creata per soddisfare le esigenze dei visitatori e dei professionisti del settore interessati al mondo della cucina all’aria aperta. Un settore che va decisamente oltre al solo concetto di griglia.

Sistema fieristico lombardo vario e qualificato

“Un appuntamento che, ancora una volta – dice Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia – evidenzia e conferma quanto il nostro sistema fieristico sia infatti vario e qualificato. Manifestazioni che, oltre ad avere un valore importante in termine di business, rivestono un significato particolare per moltissimi cittadini che guardano a questi settori sempre più con crescente interesse coniugando verde, ambiente e ‘buona tavola'”.

Beduschi: Lombardia mette in vetrina un florovivaismo in crescita

“L’appuntamento con Cosmogarden – sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – rappresenta un’occasione sempre più importante. Utile quindi per promuovere la capacità di unire la cultura del verde e del bello con l’innovazione e la sostenibilità, che caratterizzano il nostro approccio all’ambiente”. “In questo contesto – continua – la Lombardia si conferma infatti un punto di riferimento per numeri e qualità del suo comparto florovivaistico. Settore che vale 276 milioni di euro ed è cresciuto dell’11,6% in un anno. E che è forte del lavoro di circa 7.000 imprese impegnate nella produzione di fiori e piante, nella progettazione e nella manutenzione”.

L’aggiunta virtuosa di Bbq Expo

“La terza edizione di questa manifestazione – afferma Beduschi – porterà quindi a Brescia un messaggio concreto e innovativo su come questo settore possa contribuire a valorizzare spazi e ambienti e su come viverli al meglio”. “Inoltre – rimarca l’assessore – celebrando l’incontro tra la natura e la convivialità, Bbq Expo aggiunge inoltre l’opportunità di apprezzare non solo la bellezza dei nostri paesaggi, ma anche la gioia di condividere momenti indimenticabili all’aria aperta. E di farlo, quindi, in armonia con l’ambiente circostante”.

Maione: così diff0ndiamo la cultura ambientale

“Vivere il verde – dice Giorgio Maione, assessore regionale all’Ambiente e Clima – significa diffondere cultura ambientale. E questo è uno degli obiettivi che ci siamo prefissati in questo mandato amministrativo. Un concetto che si sposa perfettamente con la nostra visione: coniugare sostenibilità ambientale con la sostenibilità economica delle imprese”. “Ringrazio dunque – conclude – gli organizzatori. Grazie per aver scelto questa formula che consente alle imprese del verde di farsi conoscere e di contribuire a diffondere messaggi positivi”.

Losio (Ersaf): a Cosmogarden 2024 con il progetto ‘Cinturaverde’

“Anche quest’anno – spiega Fabio Losio, presidente Ersaf Lombardia – abbiamo voluto essere a Cosmogarden per farci conoscere e presentare il progetto ‘Cinturaverde’. Metteremo infatti a disposizione più di 1.000 piante autoctone derivate da sementi raccolte dai nostri impiegati forestali in tutto il territorio lombardo. L’obiettivo è sensibilizzare sul fatto che piantare alberi, anche privatamente, è una buona azione per il pianeta”.

Grandi (Area Fiera): aumento cultura del verde e cucina all’aperto

“La crescita costante di Cosmogarden, giunta alla terza edizione, esprime perfettamente una consapevolezza in costante crescita – spiega Mauro Grandi, Ceo Area Fiera, organizzatore – ovvero la necessità di creare spazi verdi, dalle case private agli spazi urbani anche una singola pianta può contribuire al cambiamento verso un mondo più sano. Tutto ciò sta portando ad investire sempre più in favore degli spazi esterni. E a farlo inserendo quindi nei propri giardini arredi di design. Creando così luoghi che diventano momenti di condivisione grazie anche alla tendenza di cucinare all’aria aperta, barbecue e bracieri, ma anche vere e proprie cucine da esterno per vivere a tutto tondo l’ambiente fuori casa”.