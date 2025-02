A un anno dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, Regione Lombardia propone il progetto di marketing territoriale ‘Cuori Olimpici’. È un viaggio lungo dieci mesi che toccherà le dodici province raccontando, attraverso eventi dedicati, l’anima della Lombardia olimpica. L’iniziativa è stata illustrata alla Bit 2025 dall’assessore regionale Barbara Mazzali (Turismo, Marketing territoriale e Moda) che insieme al presidente Attilio Fontana ha messo a punto una serie di proposte “che – sottolineano – celebrano la storia e le tradizioni dei nostri territori fino all’inizio delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi”.

Fil rouge che lega sport, storia e tradizioni

“Non un semplice calendario di eventi – spiega l’assessore Mazzali – ma una narrazione che attraversa tutta la nostra regione, un file rouge che lega appuntamenti sportivi, a quelli della nostra tradizione. Ogni provincia sarà un tassello di questo racconto corale, che vuole rendere i lombardi consapevoli di quanto la loro terra sia parte integrante di questa grande avventura”.

Cuori Olimpici, un viaggio nelle 12 province della Lombardia

Il viaggio, che si articola in un’ideale staffetta olimpica, prende il via il 9 marzo da Brescia con la ‘Bam-Brescia art marathon’ e prosegue attraverso le dodici province lombarde, ognuna con la sua tappa dedicata. Da Pavia, che rievoca i 500 anni della storica battaglia con la ‘CorriBattaglia’, a Milano, con la maratona più veloce d’Italia e la ‘Family run’. E, ancora, Lodi con i ‘Laus open games’, e Cremona che rende omaggio alla sua identità fluviale con ‘La grande festa del fiume Po’.

Mantova, poi, festeggia la storica ‘Minciomarcia’, mentre Varese punta su un percorso musicale e sportivo al Sacro Monte. Lecco invita a riscoprire le sue vette con ‘Ama la montagna’ e Monza accoglie gli appassionati del motorsport con ‘Monza fuori GP – Cuori Olimpici’. Bergamo porta invece alla scoperta delle sue scale con la camminata culturale ‘Millegradini’. A Sondrio, in Valtellina, l’enogastronomia incontra la corsa tra i vigneti con la ‘Wine trail family’. Como infine chiude l’anno sulle rive del lago con la spettacolare ‘Lake half marathon’.

Turismo, investimenti e opportunità economiche

Il progetto si intreccia con il nuovo brand regionale ‘Lombardia Style’, un marchio che ambisce a rafforzare l’attrattività della regione non solo per il turismo, ma anche per gli investimenti e le opportunità economiche.

Un racconto della Lombardia al mondo

“Questo percorso – conclude l’assessore Mazzali – non si esaurisce con i Giochi, ma è parte di una strategia di lungo periodo. Vogliamo infatti lasciare un’eredità che continui a far brillare la Lombardia anche dopo il 2026. Sarà un viaggio che, attraverso la lente delle Olimpiadi e della bellezza dei nostri paesaggi, racconterà la Lombardia al mondo, ma soprattutto ai lombardi, perché possano riscoprirla con occhi nuovi”.