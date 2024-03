Cusano Milanino, procede riqualificazione delle case Aler con 3,2 milioni

Proseguono i lavori per riqualificare 101 alloggi Aler a Cusano Milanino (MI) grazie a 3,2 milioni di euro che Regione Lombardia ha investito attraverso il Fondo complementare al PNRR.

Oggi l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, ha effettuato un sopralluogo per fare il punto sui lavori, alla presenza anche del sindaco di Cusano Milanino, Valeria Lesma, e dei vertici di Aler Milano: il presidente Matteo Mognaschi e il direttore generale Matteo Papagni.

Investimenti per la qualità dell’abitare

“Gli interventi – ha affermato l’assessore Franco – stanno procedendo nei tempi previsti dal cronoprogramma. Ho voluto verificare di persona la situazione a Cusano Milanino dove sono in corso importanti investimenti che miglioreranno la qualità dell’abitare, nell’ambito del nostro piano di rilancio delle politiche abitative denominato Missione Lombardia”.

Protocollo per la rimozione dei veicoli abbandonati

L’assessore durante la visita ha incontrato gli inquilini per un dialogo sereno e proficuo: “I residenti – ha evidenziato Franco – mi hanno segnalato la presenza di alcuni veicoli abbandonati e a mia volta ho sottoposto la questione al sindaco, ricordando che i Comuni hanno la possibilità di sottoscrivere con Aler un protocollo ad hoc: l’intesa, già attiva in diversi Comuni, prevede che Aler si faccia carico, anche dal punto di vista economico, della rimozione e dello smaltimento dei mezzi abbandonati indicati come rifiuti speciali a seguito di dichiarazione di rifiuto speciale da parte della Polizia Locale competente. Anche questa iniziativa va nella direzione giusta: siamo accanto ai cittadini e lavoriamo per mantenere il decoro del territorio”.

Gli interventi di rigenerazione

Di seguito l’andamento degli interventi in corso per gli immobili Aler a Cusano Milanino.

Via Monte Grappa: al civico 12 gli interventi interessano 29 abitazioni per un investimento di 620.330 euro. Sono in fase di avvio le opere di cantieramento: si procederà nella prima settimana di aprile al montaggio del ponteggio lungo tutte le facciate dell’edificio. La conclusione dei lavori è prevista per dicembre 2024.

Via Pedretti: ai civici 38-40 i lavori riguardano 28 alloggi per un investimento di 1.210.267 euro. Gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico sono in fase di ultimazione. Già eseguite le seguenti opere: la facciata con sistema a cappotto, le ventilazioni meccaniche negli alloggi, il rifacimento delle coperture. Fine dei lavori prevista per settembre 2024.

Via Stelvio: al civico 43 le opere coinvolgono 28 abitazioni per un investimento di 871.935 euro. I lavori sono in fase di ultimazione, con un avanzamento del 90%). Già eseguite le seguenti opere: la facciata con sistema a cappotto, le ventilazioni meccaniche negli alloggi, il rifacimento delle coperture. È in corso lo smontaggio di una parte del ponteggio. Fine dei lavori prevista per ottobre 2024.

Via Stelvio: al civico 37 gli interventi interessano 16 alloggi per un investimento di 542.068 euro. È stato installato il ponteggio e rimosso il vecchio cappotto. Si procederà con i lavori di posa del nuovo cappotto e con le restanti opere sulla copertura e negli alloggi per la ventilazione meccanica. La conclusione dei lavori è prevista per ottobre 2024.