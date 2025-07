Lombardia impegnata in prima linea nella ricostruzione dell’Ucraina

Il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, ha partecipato oggi, in rappresentanza della Regione Lombardia, alla quarta edizione della Ukraine recovery Conference (URC2025), convocata a Roma.

Nel corso della giornata, il sottosegretario è intervenuto durante il panel intitolato ‘Dimensione locale e regionale. Un approccio globale alla ripresa: sinergie tra imprese e governo per la ricostruzione delle comunità’, sottolineando il ruolo centrale della collaborazione tra pubblico e privato, nonché il contributo essenziale degli enti subnazionali nella ricostruzione dell’Ucraina.

“Gli enti subnazionali, come Comuni e Regioni – ha detto Cattaneo – sono le istituzioni più vicine ai cittadini e, proprio per questo, le più capaci a coglierne i bisogni in una fase delicata come quella attuale. Sarà anche grazie al loro impegno, unito alla collaborazione tra settore pubblico e privato, che l’Ucraina potrà intraprendere con forza il cammino della ricostruzione”.

Ricostruzione Ucraina, incontro tra il sottosegretario Cattaneo e il governatore di Zaporizhzhia Fedorov

A margine della conferenza, il sottosegretario Cattaneo ha incontrato in un colloquio bilaterale il governatore della Regione di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, per fare il punto sui progetti in corso e individuare nuove opportunità di collaborazione.

Tra le principali novità, il governatore ha annunciato che i 200 letti ospedalieri donati da Regione Lombardia saranno portati a Zaporizhzhia nella prima metà di settembre, in vista dell’apertura di un nuovo ospedale pediatrico nella regione.

Nell’ambito delle infrastrutture, è stato stabilito che la consegna di alcuni autobus donati da ATM è prevista per il 22 luglio. Nel frattempo, il governatore ha manifestato l’esigenza di acquistare 20 autobus elettrici, con fondi stanziati dall’Unione Europea, e ha chiesto il supporto della Regione Lombardia per individuare imprese del territorio interessate a presentare una proposta di fornitura.

Ulteriori richieste hanno riguardato il settore sanitario: la Regione di Zaporizhzhia ha manifestato l’esigenza di trasferire in Lombardia feriti o mutilati impossibilitati a ricevere cure adeguate sul territorio e ha proposto programmi di scambio per medici e professionisti del settore sanitario. Evidenziata, inoltre, la necessità di avviare progetti di riabilitazione per veterani di guerra (attualmente a Zaporizhzhia ce ne sono oltre 7.000), per i qualisi prevede il coinvolgimento di esperti lombardi.

Infine, il governatore ha avanzato la richiesta di ospitare bambini della regione di Zaporizhzhia durante le vacanze scolastiche. Regione Lombardia si è impegnata a coinvolgere le associazioni del territorio, in particolare quelle che in passato hanno accolto minori ucraini dopo l’incidente di Chernobyl, per valutare la disponibilità all’accoglienza.