Autostrade per l’Italia, dal 19 dicembre aprirà al traffico la nuova rampa sulla A4 Milano-Brescia, dal casello di Dalmine alla Tangenziale sud di Bergamo. Questo è possibile grazie anche al nuovo cavalcavia dell’autostrada varato lo scorso settembre.

Questa configurazione sarà mantenuta in modalità provvisoria per permettere ad Aspi di portare avanti i lavori sulla seconda rampa che collega il casello al centro abitato di Dalmine e Stezzano. Tutto ciò per renderla funzionale alla struttura definitiva della nuova viabilità del casello di Dalmine, così come previsto dal progetto.

Dalmine, nuova rampa di collegamento sulla A4

“L’apertura funzionale dello svincolo di Dalmine sulla A4 – ha commentato l’assessore regionale alle Infrastrutture e opere pubbliche Claudia Maria Terzi – è il segno che siamo in dirittura d’arrivo di un’opera sentita da tempo. Sarà inaugurata con l’inizio del nuovo anno”.

“Sono orgogliosa – ha aggiunto – di vedere realizzato il nuovo scavalco autostradale, di cui si parlava da decenni. Regione Lombardia l’ha tenacemente voluto, assumendo un ruolo fondamentale per raggiungere un progetto condiviso tra i Comuni di Dalmine, di cui sono stata sindaco tra il 2009 e il 2013, e Stezzano”.

“Riqualificare lo svincolo di Dalmine – ha concluso – significa rendere più sicura e fluida la viabilità della zona. Diminuendo così le code in ingresso e in uscita dall’autostrada ed efficientando anche la Tangenziale Sud di Bergamo. Con il nuovo assetto del casello ci aspettiamo quindi ripercussioni positive nei collegamenti tra l’autostrada A4, l’asse interurbano e la viabilità locale. Tutto ciò a beneficio delle nostre comunità e del territorio”.