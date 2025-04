Approvato dalla Giunta della Regione Lombardia, su proposta dell’ assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, l’aggiornamento della modulistica edilizia regionale, per adeguarla alle ultime novità introdotte a livello nazionale con il cosiddetto ‘Decreto salva casa 2024‘.

“È un intervento concreto di semplificazione amministrativa – ha sottolineato l’assessore – che va nella direzione di aiutare cittadini, professionisti e Comuni a gestire con maggiore rapidità e chiarezza le pratiche edilizie”.

Decreto salva casa, approvata nuova modulistica

I nuovi moduli regionali, resi conformi a quelli nazionali approvati il 27 marzo scorso in sede di Conferenza unificata, riguardano le principali procedure edilizie. Tra queste: segnalazione certificata di inizio attività (Scia), permesso di costruire, comunicazione asseverata di inizio lavori. Tra le novità introdotte vi sono anche strumenti per favorire la regolarizzazione di piccole difformità edilizie non dichiarate in passato.

L’accordo prevede che le Regioni provvedano a adattare le specifiche modulistiche regionali in uso entro il 9 maggio 2025.

I moduli aggiornati

I moduli aggiornati, il ‘Modulo unico titolare‘ e la ‘Relazione tecnica di asseverazione unica‘, saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia. Saranno inoltre disponibili online sulla piattaforma ‘Procedimenti–Edilizia‘, oltre che segnalati ai Comuni tramite il canale ‘InfoComuni‘.

Oltre a semplificare la vita ai cittadini e ai professionisti, i nuovi modelli prevedono anche strumenti digitali che agevolano la gestione telematica delle pratiche da parte degli sportelli unici comunali.

Obiettivo snellire burocrazia

“Snellire le procedure burocratiche – ha concluso l’assessore Comazzi – non significa abbassare la guardia bensì rendere la burocrazia più intelligente, moderna e funzionale. È questa la direzione che Regione Lombardia vuole continuare a seguire” .