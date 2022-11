Dervio (Lc) avrà un nuovo palazzetto dello sport a servizio del Centro Sportivo ‘Azzurri d’Italia’. L’Accordo Locale Semplificato per la realizzazione del nuovo centro di proprietà del comune è stato approvato dalla Giunta regionale e presentato dal sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, (Lc) avrà un nuovo palazzetto dello sport a servizio del. L’Accordo Locale Semplificato per la realizzazione del nuovo centro di proprietà del comune è stato approvato dalla Giunta regionale e presentato dal sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, Antonio Rossi

Il costo complessivo dell’opera, 2.950.000 euro, sarà finanziato dalla Regione con un contributo pari a 1,4 milioni di euro.

La struttura comprende due campi da calcio, un blocco spogliatoi e un campo da beach volley. Sono già previsti i lavori per la realizzazione di una pista di atletica con anello a quattro corsie e un rettilineo per i 100 metri; è stato già approvato e affidato il relativo progetto definitivo-esecutivo. Il nuovo palazzetto dello sport rappresenta di conseguenza il naturale completamento per incentivare sempre più la pratica sportiva giovanile, anche al coperto.

Rossi: incentiviamo sport con strutture moderne

“Il centro sportivo ‘Azzurri d’Italia’ di Dervio – ha spiegato Rossi – situato in posizione panoramica sul lago di Como; sarà presto dotato di un nuovo palazzetto dello sport. L’obiettivo è incentivare di più la pratica sportiva, soprattutto nei più giovani; proponendo strutture all’avanguardia e garantendo la sicurezza degli atleti, che troveranno un luogo moderno dove allenarsi”. “Il centro sportivo ‘Azzurri d’Italia’ di Dervio – ha spiegato Rossi – situato in posizione panoramica sul lago di Como; sarà presto dotato di un nuovo palazzetto dello sport. L’obiettivo è incentivare di più la pratica sportiva, soprattutto nei più giovani; proponendo strutture all’avanguardia e garantendo la sicurezza degli atleti, che troveranno un luogo moderno dove allenarsi”.

Palazzetto dello sport a Dervio, il progetto in dettaglio

Il progetto prevede la realizzazione di un grande volume prefabbricato all’interno del quale si troveranno i campi da gioco, gli spazi per il pubblico, le tribune, gli spogliatoi, i locali tecnici e i magazzini di servizio; un volume di dimensioni inferiori è destinato ad accogliere l’ingresso alla struttura e gli spazi ricreativi e di servizi aperti alla collettività. Il Palazzetto è dimensionato per ospitare i campi da gioco regolamentari di calcio a cinque, basket e pallavolo; sarà completamente fruibile anche dalle persone con disabilità motoria.

Sertori: attenzione a territori sempre costante

“Grazie anche a importanti risorse regionali messe in campo con gli strumenti della programmazione negoziata – ha sottolineato “Grazie anche a importanti risorse regionali messe in campo con gli strumenti della programmazione negoziata – ha sottolineato Massimo Sertori , assessore agli Enti locali, Montana e Piccoli comuni – questa struttura diventerà realtà. È costante l’attenzione della nostra amministrazione per i territori nella ricerca di uguali opportunità di accesso ai servizi e di sviluppo per tutte le aree della Lombardia”.