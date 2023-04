Sarà il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme all’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali a inaugurare martedì 18 aprile alle ore 18 la Design Week 2023 Palazzo Lombardia.

Particolarmente ricco di eventi il calendario delle iniziative che si svolgeranno negli spazi adiacenti piazza Città di Lombardia e al Belvedere del 39esimo piano, riconfermando il ruolo centrale della Regione come sede di installazioni ed eventi all’insegna della creatività.

L’inaugurazione

All’inaugurazione del 18 aprile (ore 18) saranno presenti inoltre Gabriele Cavallaro, co-founder e CEO Isola Design Group; Paola Della Chiesa, partner Ideaintegrale; Emilio Lonardo, co-founder e CEO D.O.S. Design Open Spaces e Cinzia Pagni, presidente ADI Lombardia – Associazione per il Disegno industriale.

Alle ore 18.30 si terrà una breve performance di ginnastica e spettacolo a cura di ‘Liberi di … Phisical Theatre’ a cui seguirà una performance di ballo in sedia a rotelle a cura di ‘We Wheel Dance School’.

Dalle ore 18.30 alle 21 l’apertura al pubblico del Belvedere 39° piano. Durante la serata è prevista un’esibizione musicale di Tomas Tai a cura di ‘IsolaDesignGroup’ che accompagnerà il pubblico fino alla chiusura del Palazzo.

Presidente Fontana: Lombardia protagonista

“Ancora una volta – ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – la nostra regione sarà un’indiscussa protagonista della Design Week. Palazzo Lombardia, dalla piazza alla terrazza panoramica, permetterà di mettere in mostra le eccellenze di questo settore, un propulsore del Made in Italy di cui i designer lombardi sono indiscussi protagonisti”.

Assessore Mazzali: sosteniamo il design

“Regione Lombardia – ricorda Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda -sostiene il design attraverso un assessorato ad hoc. Poi ci sono azioni concrete come il bando ‘DEMO – Iniziative ed eventi di Design e Moda’. Una misura che, con contributi a fondo perduto, sostiene iniziative ed eventi per la promozione del design e della moda promossi da imprese, associazioni o fondazioni”.

La Design Week a Palazzo Lombardia

Il Belvedere

In occasione della Design Week sarà possibile accedere gratuitamente al 39° piano di Palazzo Lombardia, 161 metri di altezza, e visitare il Belvedere allestito per l’occasione da ADI (ingresso N1 Piazza Città di Lombardia) e ammirare lo skyline di Milano.

ADI Lombardia presenta, con il premio Eccellenze lombarde del design 2022, la selezione più recente delle qualità del design del suo territorio, culla e punto forte del design italiano per idee e struttura produttiva. La mostra, promossa da Regione Lombardia, è ideata da Cinzia Pagni, Giorgio Caporaso e Susanna Vallebona (rispettivamente presidente, vicepresidente e consigliera della delegazione ADI Lombardia), con un progetto d’allestimento degli stessi Caporaso e Vallebona

Gli orari delle visite

18 aprile: dalle 18.30 alle 21

19-20 aprile: 18-21

21 aprile: 15-21

22-23 aprile: 10-18

Esposizione in Piazza

In Piazza Città di Lombardia sarà allestita Circolare – The Circular Village, un’installazione e più mostre incentrate su materiali e progetti di design dal minimo impatto ambientale in termini di produzione. La mostra è curata da Isola, mentre l’allestimento dello spazio è stato progettato dallo Studio MAST di Amsterdam in collaborazione, tra gli altri, con Fiction Factory e The Good Plastic Company.

Il Salon Bite & Go

Cento opere inedite d’arte contemporanea, selezionate da Nicoletta Rusconi Art Project, sono invece in mostra presso il Salon Bite & Go (con ingresso da NP in via Restelli, 6). Evento già aperto e visitabile fino al 17 aprile dalle ore 11 alle 18; mentre dal 18 al 20 aprile dalle ore 18 alle 21 (ingresso da N1).

Spazio Isolaset

Sarà presente la mostra ‘Design After Generation’, un’esposizione in 3 capitoli per comprendere come l’Intelligenza Artificiale possa interagire con alcuni ambienti di vita come la Natura, l’Essere Umano, gli Oggetti. A cura di D.O.S. Open Spaces, in collaborazione con Amsterdam University of Applied Science e Simplex, con la partecipazione di Giuseppe Tortato, 13Design e Kindof (Ingresso da via Galvani, 27).

Piazzetta Galvani

Presso Piazzetta Galvani (N2) un ‘Design e Sport da Medaglia d’Oro’ a cura di Ideaintegrale. Il progetto vuole unire il mondo del design a quello dello sport, sensibilizzando i cittadini sui temi della ricerca e dello sviluppo di materiali.

Le iniziative in programma

In Piazza Città di Lombardia, con Design e Sport da Medaglia d’Oro, da martedì 18 a domenica 23 aprile 2023 sono in programma una mostra e tanti incontri, con il patrocinio di Regione Lombardia.

Martedì 18 aprile

ore 18 – Inaugurazione e apertura degli eventi con il presidente Attilio Fontana e l’assessore Barbara Mazzali;

ore 18.45 – Design e Sport da medaglia d’oro, inaugurazione della mostra dedicata allo sport e al design;

– esposizione di immagini e oggetti iconici ispirati al tema;

– performance di danza in sedia a rotelle di We Will Dance School;

– esibizione dei Liberi Di… Phisical Theatre, ginnasti contraddistinti da uno stile che miscela la morbidezza della danza con l’intensità della recitazione corporea.

Mercoledì 19 aprile

dalle 11.00 alle 13.00: dimostrazioni e lezioni di yoga e pilates.

Giovedì 20 aprile

ore 11.00 – talk: Il turismo sportivo in Italia. Dal cicloturismo al rafting, come si è evoluta la pratica dello sport negli ultimi anni;

ore 14.30 – talk, We Wheel Dance School: imparare a danzare in sedia a rotelle. Progetto finanziato da Lions Club Pavia Minerva e realizzato in collaborazione con il laboratorio LAMA dell’Università di Pavia;

ore 17.00 – talk: Il padel, la nuova tendenza in città. A cura di Tensotend con la partecipazione di Beniamino Sironi direttore del magazine PadleBiz.

Venerdì 21 aprile

ore 11.00 – talk: Sport amico dei bambini. Incontro con Provincia di Trento e Quasark675, i designer che hanno realizzato il progetto pilota degli spazi dedicati alla psicomotricità per gli asili nido;

ore 17.30 – talk: Sport e alimentazione consapevole, a cura di Experience Summer Camp e Ospedale Buzzi di Milano.

Sabato 22 aprile

sport e divertimento con Experience Summer Camp.

Domenica 23 aprile

dalle 11 alle 18 scacchi in piazza con Experience Summer Camp.

Con ‘Design After Generation’ sabato 22 aprile, è in programma anche l’evento a ingresso libero fino esaurimento posti a disposizione intitolato ‘AI Visto? Tavola Rotonda sul ruolo dell’Intelligenza Artificiale in ambito Creativo’ (Isola Set di Palazzo Lombardia).