Digitale, Fontana: tema cruciale che richiede una visione lungimirante

Lo stato e le prospettive della trasformazione digitale in Lombardia, in particolare su ciò che si sta facendo per semplificare e innovare, attraverso le tecnologie digitali, i processi di funzionamento interni alla filiera pubblica lombarda e le relazioni con i cittadini, le imprese, le associazioni e il territorio.

Sono stati questi alcuni tra i temi chiave affrontati dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenuto al ‘Lombardia Digital Summit’.

L’evento è promosso da The Innovation Group, in collaborazione con Regione Lombardia.

Lombardia Digital Summit: il ruolo chiave dell’innovazione

“Il digitale – ha detto il presidente Fontana – rappresenta sicuramente una grandissima opportunità per la semplificazione della pubblica amministrazione e delle attività imprenditoriali. E’ un settore su cui da sempre

Regione Lombardia è attenta e siamo consapevoli della sua importanza”.

“L’innovazione digitale è un tema estremamente importante. Come Regione vogliamo e dobbiamo affrontarlo, perché crediamo sia, insieme alla ricerca, un elemento fondamentale per lo sviluppo della Lombardia”, ha aggiunto Fontana.

Valorizzare l’eccellenza di imprenditori e lavoratori

“Il nostro territorio – ha sottolineato inoltre il governatore lombardo – ha l’onore e l’orgoglio di essere oggi non soltanto il motore e la locomotiva di questo Paese, ma anche di rivestire un ruolo di primaria importanza a livello europeo. Tutto ciò è possibile grazie a una categoria di imprenditori e di lavoratori eccellenti, capaci di buttare sempre il cuore oltre l’ostacolo e di affrontare tutte le difficoltà con grande determinazione”.

“Noi dobbiamo essere al loro fianco per cercare di metterli nelle condizioni migliori per poter continuare la loro attività. E ‘una delle sfide che non possiamo, non vogliamo e non dobbiamo perdere, ma che anzi dobbiamo anticipare”, ha concluso Fontana.

Con oltre 28.000 imprese (circa il 22% del totale nazionale) per un fatturato di quasi 20 miliardi di euro e circa 270.000 addetti (40% del totale Italia, in forte aumento

rispetto ai 175.000 del 2017), il settore IT/ICT in Lombardia si colloca saldamente al primo posto per numero di imprese tra le regioni italiane.

The Innovation Group ha reso noto il quadro su rielaborazione dati Istat e da Invest in Lombardy su dati Registro imprese della Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi.