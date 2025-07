Musica, 19 giovani a scuola da Mogol grazie a Regione Lombardia

Diciannove giovani artisti potranno formarsi gratuitamente, grazie al sostegno di Regione Lombardia, al Centro Europeo di Toscolano (CET) di Avigliano Umbro (Terni), centro di eccellenza universitario della musica popolare, presieduto e diretto da Giulio Rapetti Mogol. Il progetto, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Cultura, Francesca Caruso, prevede l’apertura di una manifestazione di interesse, dal 15 al 30 luglio 2025, per selezionare interpreti, autori e compositori tra i 18 e i 36 anni, residenti in Lombardia da almeno un anno.

Musica, formazione da Mogol: l’impegno di Regione Lombardia

“Scommettiamo sui giovani – afferma l’assessore regionale Francesca Caruso – perché la Lombardia ha bisogno della loro energia e della loro visione. Con questa iniziativa vogliamo offrire a chi ha talento una reale opportunità di crescita”.

“Compito delle istituzioni – conclude Caruso – è creare le condizioni perché chi ha potenzialità e originalità possa essere messo nelle condizioni di farsi ascoltare. Questo è il compito delle istituzioni: offrire strumenti, creare occasioni, riconoscere il valore della creatività giovanile non come retorica, ma come investimento culturale concreto”.

Modalità di selezione: domande dal 15 al 30 luglio 2025

L’iniziativa ha un finanziamento complessivo pari a 100.000 euro. Le domande potranno essere presentate online tramite il portale Bandi e Servizi di Regione Lombardia e il percorso formativo si svolgerà tra ottobre e dicembre 2025.

Il progetto prevede una selezione articolata in due fasi. Nella prima, saranno valutate le prime cento domande pervenute con una valutazione dei titoli culturali e artistici. La seconda fase, a cui accederanno trenta candidati, consiste in un’audizione dal vivo, in programma il 22 settembre 2025 all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia. All’esito dell’audizione saranno selezionati i diciannove candidati che parteciperanno al percorso di perfezionamento musicale, distribuiti tra le tre categorie previste: interpreti, autori e compositori.