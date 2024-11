Un piano da 18,5 milioni di euro, per un totale di 33 interventi, contro il dissesto idrogeologico in dieci province lombarde. Questi i numeri del nuovo programma per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi del territorio, approvato dalla Giunta regionale. Il piano segue quello approvato a luglio, per un totale complessivo di 34 milioni di euro erogati nel 2024.

Dissesto idrogeologico, 33 interventi a tutela del territorio

“Attraverso questo nuovo, importante piano – hanno commentato il presidente Attilio Fontana e l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi – abbiamo voluto dare un ulteriore segnale di attenzione ai tanti Comuni e cittadini”.

Stanziati altri 18,5 milioni di euro

“I danni provocati dalle recenti ondate di maltempo – ha aggiunto l’assessore Comazzi – impongono uno sforzo crescente per affrontare e risolvere in maniera tempestiva le criticità. Per citare le fattispecie più frequenti ricordiamo abitati isolati da frane, quartieri allagati, esondazioni fluviali. Il nostro impegno sul territorio regionale è capillare e costante. A riprova di ciò, nel 2024, ad esempio, abbiamo stanziato in totale 34 milioni di euro per interventi a contrasto del dissesto idrogeologico. Non solo. Negli ultimi cinque anni Regione Lombardia ha destinato circa 1 miliardo di euro per la difesa del suolo”.

Ripartrizione per Province

– Milano (3 interventi) 1.452.338,81 euro.

– Bergamo (8 ) 5.262.000 euro.

– Brescia ( 7) 5.680.014,45 euro.

– Como (1) 400.000 euro.

– Lecco (2) 1.168.000 euro.

– Lodi ( 2) 300.000 euro.

– Mantova (2) 1.000.000 euro.

– Pavia (4) 1.650.000 euro.

– Sondrio (3) 1.280.000 euro.

– Varese (1) 400.000 euro.

Totale 33 interventi, 18.592.353,26 euro.

Dettaglio per Comune dei 33 interventi contro il dissesto idrogeologico

MILANO (3 interventi, per un totale di 1.452.000 euro)

– Pogliano Milanese – 800.000 euro. Manutenzione straordinaria dell’argine sul fiume Olona.

– Locate Triulzi – 463.000 euro. Manutenzione straordinaria degli argini del fiume Lambro.

– San Colombano al Lambro – 189.000 euro. Opere di messa in sicurezza della frana di via Madonna dei Monti, località Pifferetta (Lotto 2).

BERGAMO (8 interventi, per un totale di 5.262.000 euro)

– Bergamo – 2.100.000 euro. Realizzazione dello scolmatore Tremana in via Giulio Cesare (zona stadio).

– Dossena – 900.000 euro. Opere di mitigazione del rischio idrogeologico. Sono previste opere di drenaggio e anche stabilizzazione dei versanti dell’area compresa tra la località Lago e via provinciale.

– Gorno – 527.000 euro. Interventi per il ripristino della viabilità sul territorio del Comune di Gorno in località Ripa e Botaclera.

– Azzone – 150.000 euro. Interventi di consolidamento del versante in frana. Prevista inoltre la realizzazione di drenaggi sopra via Santa Maria Maddalena/Dezzo.

– Berbenno – 150.000 euro. Sistemazione tratto stradale di accesso alla chiesa di San Pietro per dissesto idrogeologico.

– Alzano Lombardo – 250.000 euro. Consolidamento versante via Olera – via Lacca (Lotto 1).

– Santa Brigida – 1.060.000 euro. Sistemazione idraulica e idrogeologica. Preevista anche l’ eliminazione del tratto tombinato. Tra i lavori anche la realizzazione di un nuovo alveo a cielo aperto e riqualificazione ambientale della valle Sgavada.

– Tavernola Bergamasca – 125.000 euro. Messa in sicurezza di un tratto di strada oggetto di frana in località Bianica, via San Rocco.

BRESCIA (7 interventi, per un totale di 5 .680.000 euro)

– Pisogne – 1.345.000 euro. Mitigazione del rischio idraulico del torrente Trobiolo. Tutto ciò a tutela dell’area a elevato rischio idrogeologico di Pisogne che interessa l’abitato, le infrastrutture strategiche e storiche del Comune . (Area ex L.267/98 Cod 146-Lo-Bs – Lotto 2 Asta Trobiolo).

– Ossimo – 1.170.000 euro. Sistemazione idraulica della Valle del Fossato.

– Limone – 595.214euro. Messa in sicurezza del torrente Valle Pura – tratto G-F.

– Botticino – 719.000 euro. Riduzione della pericolosità e del rischio da caduta massi in località San Gallo Monte Salena (Lotto 1 e Lotto 2).

– Vione – 600.000 euro – Opere di completamento in particolare degli interventi di stabilizzazione del versante sinistro della valle di Vallaro. Tra i lavori anche il consolidamento dell’alveo del torrente Vallaro in Comune di Vione.

– Toscolano Maderno – 400.000 euro. Completamento opere per la messa in sicurezza in particolare della frana di Valle delle Camerate.

– Sarezzo – 851.000 euro. Mitigazione del rischio idraulico del torrente Zuccone. Questi lavori interessano in particolare l’abitato e l’area industriale e artigianale di Sarezzo. I danni sono stati causati, nello specifico, dell’evento di colata detritica del 9 e 10 giugno 2024.

COMO (1 intervento, per un totale di 400.000 euro)

– Caslino d’Erba – 400.000 euro. Messa in sicurezza idrogeologica soprattutto dell’ultimo tratto della Valle Moiana, affluente del torrente Piott. Tutto ciò a seguito dell’evento del 12 luglio 2024.

LECCO (2 interventi, per un totale di 1.168.000 euro)

– Valvarrone – 468.000 euro. Messa in sicurezza innanzitutto della frana della valle Portola a monte della chiesa di Sant’Antonio, località Introzzo.

– Nibionno – 700.000 euro. Messa in sicurezza in particolare della scarpata a margine stradale in località Mongodio – Nibionno, Lotto 1.

LODI (2 interventi, per un totale di 300.000 euro)

– Casalmaiocco – 150.000 euro. Realizzazione in particolare dello sfioratore di emergenza delle portate di piena della roggia Ospitalia Nord, con scarico nel Sillaro Salerano.

– Montanaso Lombardo – 150.000 euro. Realizzazione innanzitutto del manufatto di scarico delle portate di piena della roggia Montanasa nella roggia Gissara.

MANTOVA (2 interventi, per un totale di 1.000.000 euro)

– Curtatone – 500.000 euro. Prevista, in particolare, la realizzazione di una vasca di laminazione all’interno del nucleo urbano di San Silvestro (I lotto funzionale).

– Serravalle a Po – 500.000 euro. Manutenzione straordinaria soprattutto dell’argine maestro, in sinistra idraulica del fiume Po.

PAVIA (4 interventi, per un totale di 1.650.000 euro)

– Val di Nizza – 300.000 euro. Sistemazione idrogeologica, nello specifico, del versante sud dell’abitato di Poggio Ferrato.

– Bagnaria – 700.000 euro. Messa in sicurezza idrogeologica in località Livelli.

– Montesegale – 300.000 euro. Interventi soprattutto per la messa in sicurezza dell’abitato di Camolino.

– Montebello della Battaglia – 350.000 euro. Lavori in particolare per la difesa idrogeologica del territorio comunale.

SONDRIO (3 interventi, per un totale di 1.280.000 euro)

– Livigno – 500.000 euro. Tra i lavori previsto anche, in cofinanziamento, il prolungamento della galleria paracolate.

– Grosio – 550.000 euro. Realizzazione del vallo paramassi. Tutto ciò a protezione dell’abitato in località ‘Ganda’.

– Piuro – 230.000 euro. Manutenzione straordinaria dell’arginatura a protezione, in particolare, della sorgente. Tra i lavori anche la vasca di carico dell’acquedotto a servizio della frazione Santa Croce.

VARESE (1 intervento, per un totale di 400.000 euro)

– Germignaga – 400.000 euro. Realizzazione, in particolare, del nuovo argine del torrente Margorabbia.