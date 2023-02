Dote Sport, da Regione 2 milioni per sostenere l’attività dei ragazzi

Dal 20 febbraio 2023 è possibile richiedere la Dote Sport per la quale la Regione Lombardia ha stanziato 2 milioni di euro. L”iniziativa è pensata per aiutare i nuclei familiari che si trovano in condizioni economiche svantaggiate per avvicinare i propri figli allo sport.

Dote Sport, contributo a fondo perduto per i minori

Si tratta, in dettaglio, di un contributo a fondo perduto a rimborso, totale o parziale. Copre le spese sostenute per le attività sportive dei minori di età compresa fra 6 e 17 anni compiuti o da compiere entro il 31 dicembre 2023.

Dote Sport minori, i beneficiari

La Dote sport sostiene i minori nell’anno sportivo 2022/2023 iscritti a corsi o attività sportive, di almeno sei mesi, che prevedano costi compresi tra 100 e 600 euro; siano svolti in Lombardia, tenuti da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche oppure società in house di enti locali lombardi che gestiscono impianti sportivi.

Come partecipare

La domanda di Dote Sport può essere presentata, in possesso dei requisiti di ammissibilità, a partire dalle ore 10 del 20 febbraio 2023; termine entro e non oltre le ore 16 del 22 marzo 2023.

Ciascuna famiglia potrà beneficiare di una sola Dote, con eccezioni: le famiglie con almeno tre figli minori (famiglie numerose) possono beneficiare di due doti. Non ci sono limiti, invece, per le famiglie che hanno un figlio minore con disabilità.

È prevista una quota del 10% delle risorse a favore delle famiglie aventi minori diversamente abili.

La domanda può essere presentata, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica Bandi Online di Regione Lombardia: www.bandi.regione.lombardia.it.

Informazioni e contatti

Per informazioni scrivere a dotesport@regione.lombardia.it, chiamare il numero 800.318.318 – tasto 1 (gratuito da rete fissa) oppure numero 02.32323325 (a pagamento da rete mobile e dall’estero), dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, esclusi i festivi.