Stanziati 25 milioni di euro, dal 2024 al 2026, per finanziare l’iniziativa ‘Contenimento e decarbonizzazione dei consumi energetici delle strutture pubbliche degli enti locali’ a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027.

A prevederlo è una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, con delega alle Risorse energetiche, Massimo Sertori.

Efficientamento energetico delle strutture pubbliche

“Con questa misura – spiega Massimo Sertori – vogliamo dare un sostegno concreto agli Enti locali e finanziare interventi per il risparmio energetico di edifici pubblici. In particolare, sono supportati interventi relativi alla riqualificazione degli involucri edilizi. Tra questi vi sono quindi la coibentazione delle superfici esterne, il rifacimento delle coperture, la sostituzione dei serramenti. Interventi integrativi potranno quindi riguardare la generazione di energia da fonti rinnovabili e l’utilizzo e la gestione degli impianti per l’ottimizzazione dei consumi energetici”.

Dotazione finanziaria significativa

“Si tratta – continua Sertori – di una dotazione finanziaria iniziale molto significativa che persegue l’obiettivo di decarbonizzazione, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e innovazione nel settore energetico. Nelle prossime settimane definiremo e approveremo i contenuti del bando”.

Da ogni ente 1 sola domanda

Ogni ente potrà quindi presentare una domanda di partecipazione. L’istanza sarà relativa a un singolo edificio oppure riconducibile a un unico complesso edilizio su mappali contigui, di proprietà, esistenti e funzionali, destinati a sedi e strutture dove viene svolta l’attività amministrativa dell’ente. Interessate anche scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, biblioteche. Saranno favoriti gli interventi sugli edifici particolarmente energivori.

