A Milano ‘Expo per lo Sport 2024’, Picchi: evento di socialità e inclusione

“Un evento che avvicina migliaia di giovani a un gran numero di discipline sportive. Con dimostrazioni aperte e gratuite che favoriscono la socialità, l’inclusione, il rispetto per il proprio corpo e per l’ambiente circostante”. Lo ha detto Federica Picchi, sottosegretario allo Sport e Giovani della Regione Lombardia, intervenendo a Palazzo Marino alla presentazione di ‘Expo per lo Sport 2024’, weekend all’insegna della promozione sportiva, in programma al Parco Sempione sabato 7 e domenica 8 settembre, dalle ore 10 alle ore 19, con un calendario ricco di gare, esibizioni e tornei.

‘Expo per lo Sport 2024’ occasione per crescita giovani

“Sono pienamente convinta – ha aggiunto Picchi – che i valori dello sport. La preparazione, il sacrificio, la determinazione nel perseguire gli obiettivi, la lealtà e il rispetto dell’avversario contribuiscano a una crescita sana dei nostri giovani. Quindi ritengo importante estendere questa iniziativa là dove c’è più bisogno di fare vivere esperienze positive e toccare il cuore dei nostri giovani”.

Incontro sport e giovani

“‘Expo per lo Sport’ – ha concluso Picchi – offrirà infatti a bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 5 ai 14 anni, insieme alle loro famiglie e alle federazioni e associazioni sportive, la possibilità di praticare sport. Lo farà promuovendo uno stile di vita sano e all’insegna del rilancio dei valori sportivi. Oltre che, ovviamente, dell’attività motoria all’aperto”.