Il rapace è arrivato in condizioni serie, non in grado di volare e con una paresi alle zampe, forse causata da un trauma da impatto. È stato visitato da un ortopedico dell’Enpa e sono state effettuate delle radiografie per escludere la presenza di fratture. Ad oggi la prognosi resta riservata. Occorrerà monitorare l’animale per valutare la risposta alle terapie e l’evoluzione della sintomatologia. Enzo era relativamente tranquillo ed è stato trasferito in mattinata presso il CRAS di Vanzago, dove resterà in stretta osservazione.