Festa dei Nonni, in Regione Lombardia una #BelvedereExperience

Mercoledì 2 ottobre, apertura straordinaria del 39° piano di Palazzo Lombardia in occasione della ‘Festa dei Nonni’. Un evento particolare che consentirà di offrire una #BelvedereExperience ai nonni e nipoti che potranno celebrare insieme questa ricorrenza.

La salita al Belvedere, completamente gratuita, consentirà a nonni e nipoti di ammirare, a 161 metri di altezza, il panorama della città dall’alto. Una vista mozzafiato dello skyline di Milano.

Dalle 15.30 alle 16.30 l’accesso è per i bimbi dell’asilo nido di Regione Lombardia con i propri nonni. Successivamente, dalle 16.30 alle 19.30, sarà aperto, su prenotazione, a tutti.

Al termine della visita possibilità di foto ricordo. Nel corso della visita sarà offerta la merenda.

L’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale e Pari opportunità di Regione Lombardia, Elena Lucchini, che per la seconda edizione promuove l’evento ricorda: “Con questa iniziativa vogliamo rendere omaggio e festeggiare una figura fondamentale per la nostra comunità. I nonni, sempre più preziosi e indispensabili per la gestione della famiglia e per la cura e l’amore che riservano ai nipoti sono la testimonianza di saggezza e di valori che dobbiamo saper tramandare. Aprire gli spazi della nostra regione per ospitarli è un modo semplice ma carico di significato per esprimere loro la nostra gratitudine. Questo inestimabile patrimonio umano merita una celebrazione, oggi, in questa ricorrenza, e in ogni singolo giorno nel quale ci accompagnano”.

La ‘Festa dei Nonni’ è stata istituita con la Legge 159 del 31 luglio 2005 e si celebra il 2 ottobre, giorno dedicato agli ‘Angeli custodi’.

L’ingresso è gratuito previa prenotazione: https://eventi.regione.lombardia.it/it/festa-dei-nonni-apertura-belvedere.