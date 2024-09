Territorio, da Regione 500.000 euro a Consorzi Est Ticino Villoresi e Muzza

Approvata dalla Giunta lombarda, su proposta dell’assessore Massimo Sertori (Enti Locali, Montagna e Utilizzo Risorsa Idrica), di concerto con gli assessori Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi) e Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste), l’integrazione della dotazione finanziaria prevista dalla convenzione tra Regione Lombardia e il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, sottoscritta in data 8 marzo 2024, e dalla convenzione tra Regione Lombardia e il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, sottoscritta in data 11 marzo 2024, per attività da svolgersi sul reticolo idrico principale presente all’interno dei relativi territori comprensoriali.

Da Regione risorse a Consorzi Est Ticino Villoresi e Muzza

Si prevede, per l’anno 2024, un impegno di risorse della Regione, in parte corrente, complessivamente pari a 500.000 euro destinate ai Consorzi di bonifica Est Ticino Villoresi per 250.000 euro e Muzza Bassa Lodigiana per altrettanti 250.000 euro.

Sertori: importante integrazione economica

“Questa ulteriore e importante integrazione economica – spiega l’assessore Massimo Sertori – si rende necessaria per consentire l’effettuazione di interventi di manutenzione di opere idrauliche, di vasche di laminazione delle piene e alvei fluviali. Realtà che hanno subìto un consistente sovraccarico a seguito dei fenomeni meteorologici avversi che si sono verificati, in Lombardia, nei primi sei mesi di quest’anno. Il corretto funzionamento di tali strutture è una condizione imprescindibile al fine di mitigare il rischio idraulico idrogeologico. E garantire quindi un adeguato livello di sicurezza per i cittadini lombardi”.

Percorso condiviso

“Si tratta di un percorso – sottolinea Sertori – condiviso sia tra gli assessorati regionali competenti, sia con i Consorzi di bonifica. Ciò con l’intento di ottimizzare le risorse per il monitoraggio, la manutenzione e il presidio dei canali e dei corsi d’acqua. Il tutto al fine di evitare esondazioni”.

Comazzi: il maltempo ci ha ricordato l’importanza della difesa del suolo

“Le recenti ondate di maltempo – afferma l’assessore Comazzi – hanno confermato una volta di più l’importanza delle opere idrauliche in termini di prevenzione del rischio e di tutela della sicurezza dei cittadini. La manutenzione delle vasche di laminazione, la pulizia degli argini dei fiumi e un monitoraggio costante delle acque sono operazioni necessarie a prevenire o ridurre al minimo l’impatto degli eventi atmosferici più intensi. Con quest’ultimo stanziamento Regione rinnova il suo sostegno, anche economico, ai Consorzi. Realtà che, con impegno e dedizione, si dedicano ogni giorno a queste attività”.

Supporto mutuale Regione-Consorzi

Attraverso queste convenzioni, infatti, i Consorzi supportano Regione nell’attuazione di alcuni interventi quali la tutela della pubblica incolumità e salvaguardia idraulica del territorio. Cui si aggiungono la sorveglianza dei corsi d’acqua al fine di attivare il Servizio di piena, la progettazione e realizzazione di lavori urgenti e manutenzioni. E, ancora, le azioni di risparmio e miglioramento nell’uso della risorsa idrica, il rilascio dei pareri di compatibilità idraulica. Nonché l’individuazione dello scenario ottimale di bacino e la realizzazione dei relativi interventi.