Dal 26 aprile al 6 giugno 2025 Milano tornerà a essere il palcoscenico della grande musica contemporanea con il 34° Festival Milano Musica.

La nuova edizione è dedicata all’universo sonoro di Francesco Filidei, compositore tra i più originali e rilevanti della sua generazione, e si sviluppa attorno al tema ‘Fiori, tempo, respiro’.

Il programma è stato presentato in conferenza stampa al Teatro alla Scala alla presenza dell’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.

“Regione Lombardia – ha affermato l’assessore – riconosce in ‘Milano Musica’ non solo una rassegna di altissimo livello ma un autentico laboratorio di innovazione sonora. Per questa ragione, negli ultimi anni, abbiamo voluto aumentare il contributo regionale destinato a questa manifestazione. Un segnale tangibile dell’importanza che attribuiamo a questa straordinaria iniziativa, consapevoli del valore che apporta al nostro territorio e al panorama internazionale”.

Il Festival si aprirà al Teatro alla Scala con un concerto monografico su Filidei, eseguito dall’Ensemble Intercontemporain e dall’Ensemble vocale Les Métaboles, diretti da Léo Warynski, che presenteranno in prima italiana il Requiem per coro e strumenti.

La rassegna propone concerti sinfonici e da camera, teatro musicale, elettronica, video, installazioni e proiezioni, con un’attenzione particolare alle prime esecuzioni assolute e italiane.

Tra le novità di quest’anno, l’opera ‘Il nome della rosa’, ispirata al capolavoro di Umberto Eco, che debutterà in prima assoluta al Teatro alla Scala e andrà in scena con cinque rappresentazioni.

Il 2 maggio l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Maxime Pascal, eseguirà il Cantico delle creature per soprano e orchestra, con Anna Prohaska, e due nuove composizioni per violino interpretate da Patricia Kopatchinskaja.

Tra gli appuntamenti più attesi, il Concerto per viola di Filidei (prima italiana) con Antoine Tamestit all’Auditorium di Milano e un doppio omaggio a Luciano Berio e Pierre Boulez con Ircam di Parigi e Tempo Reale.