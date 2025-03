Alla scoperta della tradizione gastronomica lombarda grazie a una divertente avventura, tutta da leggere su ‘Topolino‘ in edicola mercoledì 19 marzo 2025. ‘Zio Paperone e la Memoria Ghiottona’ è la storia pubblicata sul celebre settimanale. La presentazione al Belvedere di Palazzo Lombardia con l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

Con ‘Topolino’ la tradizione gastronomica lombarda

“Abbiamo pensato a questa iniziativa – dichiara l’assessore della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi – per raccontare ai più giovani e non solo, in modo originale e coinvolgente, la ricchezza della nostra tradizione gastronomica. Valorizzando, così, i prodotti tipici lombardi e il loro legame con il territorio. Attraverso il linguaggio universale del fumetto, i lettori potranno scoprire sapori autentici e piatti che rappresentano la nostra tradizione e identità”.

Alla ricerca del ‘sapurun’

Nella storia (scritta da Roberto Gagnor e disegnata da Giampaolo Soldati), Zio Paperone, accompagnato da Nonna Papera e Ciccio, intraprende un viaggio attraverso la Lombardia alla ricerca del leggendario ‘sapurùn’, un insaporitore naturale dalle origini antichissime, capace di rendere irresistibile qualsiasi piatto. Il vecchio papero, sempre attento agli affari, sogna di impadronirsene per trasformarlo in una fonte di guadagno per i suoi ristoranti.

Avventure e situazioni divertenti

In un crescendo di avventure e situazioni divertenti, i protagonisti esplorano le bellezze e le specialità enogastronomiche della Lombardia. Da Milano, con i suoi frenetici lavoratori che consumano la ‘schiscetta’, ai paesaggi incantevoli del Lago di Como, per poi arrivare in Valtellina alla scoperta della polenta. Il viaggio prosegue a Mantova, tra le meraviglie di Palazzo Te e l’incontro con una confraternita della zucca, fino a Pavia, dove i personaggi degustano un risotto sotto il celebre Ponte Coperto. Il gran finale si svolge nuovamente a Milano, con una scorpacciata di panettone, per poi concludersi con una mangiata in una fattoria didattica, tra le oltre duecento presenti in Lombardia.

Laboratorio sui fumetti per i bambini

Alla conferenza stampa di lancio erano presenti anche gli alunni di alcune scuole primarie milanesi, che hanno partecipato a laboratori dedicati all’alimentazione.

I bambini presenti alla mattinata tra fumetti ed enogastronomia hanno, inoltre, avuto l’opportunità di cimentarsi in laboratori di disegno. Questo grazie alla guida esperta, e molto apprezzata dai ragazzi, dei disegnatori del settimanale ‘Topolino’.

Beduschi: trasmettiamo ai più piccoli importanza dell’alimentazione sana

“Trasmettere ai più piccoli l’importanza di un’alimentazione sana – prosegue Alessandro Beduschi – significa anche educarli al rispetto delle nostre tradizioni e del territorio. Questo progetto riesce a unire, coniugandoli perfettamente, divertimento e cultura, facendo scoprire ai bambini i sapori autentici della Lombardia in un modo innovativo. E assolutamente coinvolgente e immediato”.

Valorizzazione dell’agroalimentare

L’assessore ha poi concluso: “Regione Lombardia continuerà a promuovere e sostenere iniziative che valorizzano le nostre eccellenze agroalimentari, coinvolgendo le nuove generazioni e sensibilizzandole all’importanza della sana alimentazione e della sostenibilità”.