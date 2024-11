Per il progetto ‘Fili’ a Busto Arsizio in campo 26 milioni di euro

Regione Lombardia ha approvato lo schema di convenzione con Ferrovienord per attuare il progetto di rigenerazione urbana Fili a Busto Arsizio (VA), finanziato con 26 milioni di euro derivanti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Il provvedimento ha avuto il via libera dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi.

Gli interventi

Gli interventi prevedono la riqualificazione della stazione ferroviaria Nord e delle aree adiacenti, la costruzione di un parcheggio multipiano a sud del fabbricato viaggiatori e la realizzazione di una tratta della super pista ciclabile sull’asse tra Milano e Malpensa.

Presidente Fontana: operazione di ricucitura sociale

“Fili per Busto Arsizio – evidenzia il presidente Fontana – e in generale per la provincia di Varese rappresenta una grande occasione per ridisegnare il territorio attraverso risorse importanti e una visione innovativa in grado di coniugare, con concretezza, rigenerazione urbana, mobilità e sviluppo sostenibile. Fili è anche e soprattutto una grande operazione di ricucitura sociale che guarda alla qualità della vita dei cittadini e alle loro esigenze quotidiane. Busto Arsizio è centrale in questo progetto che, come Regione, sosteniamo convintamente”.

Assessore Terzi: stazione Nord fulcro di mobilità integrata

“Anche a Busto Arsizio – sottolinea l’assessore Terzi – gli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti dal progetto Fili sono finalizzati a migliorare il territorio riqualificando la stazione di Ferrovienord e rigenerando le aree adiacenti come fulcro di mobilità integrata ma anche di vivibilità. Recuperare porzioni di territorio, avendo una visione d’insieme, significa attivare un volano di sviluppo che avrà ricadute positive per i residenti e per gli utenti dei servizi”.

Il Sistema lineare verde a Busto Arsizio

‘Fili’ saprà generare a Busto Arsizio un ‘Sistema Lineare Verde’ di ricucitura e riqualificazione urbana, lungo la copertura del tracciato ferroviario interrato da via Magenta sino a via Cadorna, per poter disporre di opere che costituiscano un lotto completo, funzionale e fruibile ed escludendo soluzioni che sistemino solo porzioni limitate di aree. Il ‘Sistema Lineare Verde’ includerà la super pista ciclabile e sarà integrato con tutti gli interventi necessari per migliorare l’interscambio modale con il sistema ferroviario, sia per quanto concerne le postazioni per le biciclette sia per quanto riguarda l’attestamento degli autobus di linea e le connessioni pedonali con la stazione.

Il progetto ‘Fili’ lungo l’asse Milano-Malpensa

‘Fili’ è un imponente disegno di riqualificazione dei principali centri di connessione di Ferrovienord, che si accompagna a interventi di ricucitura urbana con l’adozione di soluzioni all’avanguardia nel disegno architettonico e nella sostenibilità ambientale. Il progetto interessa l’asse Milano-Malpensa che si presenterà come una intera arteria di nuovi scenari urbani verdi, moderni e ad alta vivibilità. I luoghi toccati dall’intervento saranno le stazioni di Milano Cadorna, Milano Bovisa, Polo di Saronno e Busto Arsizio e le aree ad esse adiacenti. ‘Fili’ comprende, tra le altre cose, la piantumazione di migliaia di alberi in 24 Comuni e la creazione di una super pista ciclabile fra la stazione di Milano Cadorna e Malpensa.