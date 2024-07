Presidente Fontana incontra dg Inail Fiori: priorità a sicurezza sul lavoro

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi, hanno incontrato a Palazzo Pirelli il direttore generale di Inail, Marcello Fiori. Svariati i temi trattati nel corso della riunione, tra questi: sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione, necessità di attuare politiche innovative in ambito formativo e di avviare percorsi particolari per i giovani che lavoreranno nelle Olimpiadi.

Presidente Fontana: valorizzare aziende che applicano le regole di sicurezza

“Uno dei temi principali – ha affermato il presidente Fontana – è la sicurezza sui luoghi di lavoro. Servono risposte più concrete rispetto a quelle attuali, perché purtroppo è un fenomeno che non si sta riducendo. Tutti insieme dobbiamo collaborare per creare condizioni diverse e investire ulteriormente nella formazione. È necessario far capire la necessità del rispetto di certe regole, spiegarle con precisione e favorire le aziende che applicano le regole di sicurezza, generando modelli virtuosi. Inail svolge anche altre importante attività, per cui abbiamo posto le basi per future proficue collaborazioni”.

Assessore Tironi: costruiamo insieme un lavoro sicuro

“Accogliamo con entusiasmo – ha affermato l’assessore Tironi – la campagna di reclutamento dell’Inail, che offre alla Lombardia 70 profili amministrativi, 3 assistenti sociali e vari profili tecnici. Il potenziamento degli organici è essenziale per migliorare i servizi alla comunità, specialmente in momenti difficili. Abbiamo affrontato tanti temi di collaborazione vera tra noi e l’Inail, soprattutto per i giovani che lavoreranno alle Olimpiadi e per i ragazzi che escono dai percorsi IeFP. Con lo slogan ‘Costruiamo insieme un lavoro sicuro’, la campagna mira ad attrarre professionisti qualificati, evidenziando l’uso di tecnologie avanzate e l’importanza del ruolo dell’Inail nel sistema del welfare. Questo ci permetterà di continuare a garantire prestazioni di qualità e affrontare le sfide del lavoro moderno”.

Marcello Fiori (dg Inail): Lombardia cuore produttivo dell’italia

“La collaborazione con Regione Lombardia – ha affermato Fiori – per noi è fondamentale. Questo territorio, oltre al contributo che dà al PIL nazionale, rappresenta più di 584.000 aziende e la connota per essere il cuore produttivo d’Italia. Ovviamente tutto ciò espone questo ‘tessuto’ ad alcuni rischi, quelli connessi alla sicurezza sul lavoro. Per contrastare questi problemi c’è bisogno di sinergia con istituzioni, parti sociali e imprese, oltre che di tanta formazione e prevenzione. Questo è l’oggettto degli accordi che abbiamo con Regione Lombardia e che ci vede lavorare uniti, per la crescita del paese e del sistema produttivo.