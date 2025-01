Forum Giovani, Picchi: impegno Lombardia per nuove generazioni

Il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega allo Sport e Giovani, Federica Picchi, ha espresso soddisfazione per la nomina in Giunta dei 30 componenti del ‘Forum Giovani’. Questo organismo, istituito ai sensi della legge regionale 4 del 31 marzo 2022, rappresenta un importante strumento per promuovere la partecipazione attiva delle nuove generazioni alle politiche giovanili.

Forum Giovani è impegno concreto della Lombardia

“Il ‘Forum Giovani’ – ha detto il sottosegretario Picchi – è un progetto ambizioso che rispecchia l’impegno della Lombardia e del mio sottosegretariato nell’ascoltare le esigenze delle nuove generazioni, nel confrontarsi con loro, creando opportunità concrete per la loro crescita e sviluppo, promuovendo autonomia e partecipazione attiva. Questa iniziativa si inserisce perfettamente nel nostro obiettivo di favorire l’inclusione, la formazione e lo sviluppo sociale delle nuove generazioni anche attraverso lo sport e i numerosi progetti formativi in partnership con realtà istituzionali e del terzo settore”.

Attuazione legge ‘La Lombardia è dei giovani’

Il documento approvato in Giunta rappresenta un passo fondamentale nell’attuazione della legge ‘La Lombardia è dei giovani’. Una norma che vede infatti nella partecipazione attiva un potente veicolo per trasmettere valori quali il rispetto, la resilienza e il lavoro di squadra. Il sottosegretario ha inoltre sottolineato l’importanza di fornire ai giovani strumenti concreti per plasmare il proprio futuro, coinvolgendoli nelle scelte strategiche della Regione.

Sottosegretario: grazie a tutti i 132 candidati che si sono proposti

“Voglio ringraziare i 132 candidati che si sono proposti per il ‘Forum Giovani’ – ha concluso Federica Picchi – dimostrando un’enorme passione e volontà di contribuire alla crescita della nostra comunità. La nomina dei componenti del ‘Forum’ è stata una priorità del mio sottosegretariato iniziato solo pochi mesi fa. Rappresenta il modo più bello per dare il benvenuto al nuovo anno. Congratulazioni quindi ai 30 giovani selezionati. Loro saranno la voce e la forza innovativa delle nuove generazioni”.