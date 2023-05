Questa mattina è crollata la volta di una galleria lungo la strada provinciale 72 tra Varenna e Lierna, in provincia di Lecco, nel tunnel di Fiumelatte. La frana non ha provocato feriti, né danni a veicoli in transito.

Sono stati allertati i Comuni ed il sistema di Protezione Civile, la Prefettura di Lecco ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi.

Frana Lecco, strada chiusa e treni bloccati

La strada provinciale è stata chiusa, sono in corso le verifiche strutturali e la programmazione degli interventi per la messa in sicurezza. La viabilità alternativa è sulla SS 36 uscita Bellano a nord e Abbadia Lariana a sud. Bloccati anche i treni lungo la linea Lecco Tirano tra Varenna e Lierna.

Sul posto i tecnici della Provincia di Lecco, i vigili del fuoco con il supporto delle squadre SAF (speleo alpino fluviali) per le verifiche della zona dove si è staccata la frana. Ed anche Forze dell’Ordine ed i tecnici di RFI.

Assessore La Russa, monitoriamo frana sp72

“La protezione civile regionale e i volontari – ha detto l’assessore regionale alla Protezione Civile, Romano La Russa – sono pronti per raggiungere il luogo in caso di necessità. Stiamo comunque monitorando costantemente la situazione con la sala operativa regionale”.