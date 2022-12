Frana Lecco-Ballabio, sopralluogo dell’assessore Pietro Foroni. “In questi anni Regione Lombardia ha investito ingenti risorse per i territori della Valsassina e Val Varrone finalizzate a garantire, per quanto possibile, la riduzione del rischio idrogeologico“. Lo ha detto l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni, a margine del sopralluogo in Valsassina (LC) effettuato oggi, 23 dicembre, insieme al vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sul luogo della frana caduta sulla strada Lecco-Ballabio lo scorso 9 dicembre.

Le risorse stanziate

“Nel periodo 2018-2022 sono state stanziate somme complessive pari a circa 22,8 milioni di euro in materia di difesa di suolo. Di questi, 12,9 milioni riguardanti Ordinanze di Protezione civile e 9,9 milioni per i piani di intervento di Regione Lombardia. L’impegno della nostra istituzione regionale proseguirà, anche nei prossimi anni, verso questa direzione”.

doz