Milano, presidente Fontana: smartland che va oltre i propri confini

“Fin dall’inizio del mio mandato, ho sempre pensato che Milano debba essere considerata non solo come una realtà racchiusa nei propri confini, ma con una visione più ampia. Una realtà che comprenda il contesto regionale. Una Smartland di tutti i territori. Una città che, come descritta anche nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile, sappia cogliere e assecondare le dinamiche di reciproca dipendenza tra l’area urbana e le aree interne”. Questo, in sintesi, il pensiero illustrato dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al convegno ‘Milano SMART-Per una città a misura di futuro’.

Fontana per futuro di Milano serve visione comune

Secondo il governatore, bisogna “perseguire una visione comune e d’insieme, che poggi sui driver di innovazione, mobilità sostenibile, Intelligenza Artificiale e che metta al centro lo sviluppo di infrastrutture materiali e digitali, mobilità e trasporti”.