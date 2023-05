Volontari al lavoro nel fine settimana (20-21 maggio) in diversi comuni grazie all’edizione 2023 della Giornata del Verde Pulito.

Quest’anno l’appuntamento è per domenica 21 maggio, ma in diversi comuni le attività sono state anticipate a sabato 20 maggio o organizzate in altre date. Sono oltre 40 i comuni coinvolti nel fine settimana. All’iniziativa prenderà parte anche l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, che farà tappa in due comuni bresciani: Montirone e Sirmione.

Maione: sensibilizziamo i cittadini

“Vogliamo sensibilizzare sempre di più i cittadini – ha detto Maione -, a partire dai più giovani, sulle tematiche ambientali e a sviluppare un senso di responsabilità e di appartenenza per il luogo in cui si vive, si lavora, si studia e si passa il tempo libero. Anche quest’anno tante Amministrazioni comunali insieme ad associazioni, scuole gruppi informali ed enti del loro territorio, hanno infatti aderito con entusiasmo alla manifestazione. Lo hanno fatto organizzando quindi importanti iniziative che hanno coinvolto cittadini e scuole. E che hanno quindi contribuito a far crescere la consapevolezza dell’importanza della tutela ambientale e del territorio. Il generoso gesto di dedicare qualche ora a ripulire i luoghi che ci stanno a cuore con guanti e sacchetti alla mano può infatti diventare fonte di imitazione per tanti nostri concittadini”.

Elenco dei prossimi appuntamenti nei comuni aderenti suddivisi per data e provincia

Sabato 20 maggio

Brescia: Provaglio d’Iseo – Casto – Corteno Golgi – Borgosatollo

Como: Arosio

Lecco: Olginate

Mantova: Guidizzolo – Medole – Cavriana – Marmirolo

Monza Brianza: Villasanta

Domenica 21 maggio

Brescia: Villa Carcina – Montirone – Pozzolengo – Sirmione – Remedello

Como: Rodero – Albese con Cassano – Inverigo – Campione d’Italia – Menaggio

Cremona: Izano

Lecco: Barzio – Galbiate – Bellano – Casargo

Lodi: Santo Stefano Lodigiano – Casalpusterlengo

Mantova: Mantova – Castel d’Ario – Sabbioneta

Milano: Rozzano – Corbetta – Bareggio

Monza Brianza: Sovico – Carate Brianza

Pavia: Montesegale – San Zenone al Po – Suardi

Sondrio: Morbegno – Montagna in Valtellina – Livigno – Grosotto

Varese: Caronno Pertusella – Busto Arsizio

Aderenti in altre date

Bergamo: Albino 28/05

Como: Grandola ed Uniti 27/05 – Bregnano 28/05

Milano: Lainate e comuni e Parco del Lura 28/05 – Garbagnate Milanese 28/05

Monza Brianza: Carate Brianza 27/05