Valle Imagna, Sertori: oltre 2,5 milioni per strategia sviluppo locale

Firmato l’Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e la Comunità Montana Valle Imagna. L’intesa dà, infatti, attuazione alla strategia di sviluppo locale ‘Valle Imagna: rigenerare per rigenerarsi tra tradizione e natura‘. A fronte di un costo complessivo di 3.499.900 euro, il finanziamento regionale è pari a 2.563.422,78 euro.

La Strategia, proposta dalla Comunità Montana Valle Imagna quale soggetto capofila, vede la partecipazione di tutti i Comuni afferenti alla Comunità Montana: Almenno San Salvatore, Almenno San Bartolomeo, Capizzone, Costa Valle Imagna, Locatello, Bedulita, Strozza, Sant’Omobono Terme, Corna Imagna, Fuipiano Valle Imagna, Palazzago, Brumano, Berbenno, Roncola e Rota Imagna.

“Questa azione – commenta l’assessore Massimo Sertori – punta alla riqualificazione energetica e funzionale del patrimonio pubblico. Il riferimento, in particolare, è allo sviluppo di servizi sociali, didattici, culturali e sportivi, nonché alla valorizzazione dei percorsi ciclopedonali e sentieristici. L’obiettivo è duplice: valorizzare la capacità attrattiva e turistica del territorio, e aumentare i servizi per il tessuto socioeconomico locale. Contrastando, allo stesso tempo, i fenomeni di spopolamento”.

Valle Imagna, pluralità interventi favorirà sviluppo

“Regione Lombardia – continua l’assessore – contribuirà alla realizzazione di sedici interventi volti alla valorizzazione delle risorse del territorio della Valle. La pluralità degli interventi finanziati in Valle Imagna genererà, infatti, ricadute positive per chi vive, chi lavora e chi visita il territorio. Questo grazie alla rigenerazione di spazi pubblici per lo sviluppo di servizi sociali, didattici, culturali e sportivi. E, inoltre, grazie alla valorizzazione di percorsi e itinerari turistici e all’efficientamento energetico di alcune infrastrutture”. “Le risorse stanziate da Regione Lombardia – conclude Sertori – contribuiranno, così, a contrastare l’esodo demografico. Puntando sulla valorizzazione e sul potenziamento delle risorse socioeconomiche locali”.