“Una giornata particolarmente importante che deve essere sempre celebrata nel segno e nel nome del ‘non dimenticare’”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione del ‘Giorno della Memoria’, poco prima della partenza per Bruxelles dove, fino a mercoledì 29 gennaio 2025, sarà impegnato in una serie di impegni istituzionali.

“Nessuna polemica – aggiunge il governatore – deve offuscare la memoria di una tragedia immane. Nel rispetto di chi ha subìto quel dramma e per tenere sempre alto il ricordo nelle nuove e future generazioni”.