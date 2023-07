Happy Estate, Avis e Lombardia insieme per promuovere donazioni estive

Si chiama ‘Happy Estate’ la nuova campagna di sensibilizzazione, per promuovere e incentivare le donazioni di sangue e plasma anche nei mesi estivi, organizzata da Avis regionale con il sostegno di Regione Lombardia.

AVIS, con i suoi 1,3 milioni di soci, rappresenta l’Associazione di volontariato più radicata sul territorio nazionale. In questo contesto, la sezione lombarda riveste un ruolo primario, rappresentando il 25% dei donatori totali e il 20% del contributo totale delle donazioni. Nonostante la complessiva ripresa delle attività, al termine del periodo pandemico, però l’andamento delle donazioni presenta un trend in discesa: 466.346 nel 2022, rispetto alle 472.022 del 2021 (-1,2%).

Assessore Bertolaso: ‘Happy Estate’ per ricordare l’importanza di donare anche a luglio e agosto

Il periodo estivo è uno dei più delicati per le donazioni ed è per questo che Avis Regionale Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, ha scelto di lanciare la campagna di sensibilizzazione ‘Happy Estate’, dedicata alla donazione nella sua duplice accezione, di sangue intero e di plasma, per ricordare ai donatori di prenotare la propria donazione prima delle vacanze estive e per attrarne di nuovi.

“Donare il sangue o il plasma – dichiara Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia – è un gesto concreto di generosità e amore per il prossimo. Mi appello quindi al gran cuore che contraddistingue i lombardi da sempre affinché, prima di partire per le vacanze, compiano questo atto fondamentale per salvare vite umane. Purtroppo, la richiesta di sangue non va in ferie e l’estate rappresenta sempre un periodo di forte criticità per le nostre scorte. Ricordo inoltre – sottolinea l’assessore – che essere donatore rappresenta anche un’ottima occasione per tenere sotto controllo il proprio stato di salute. Voglio infine ringraziare tutti i volontari di Avis per la preziosa e fondamentale attività che svolgono per sensibilizzare l’opinione pubblica verso la donazione”.

‘Happy Estate’, il sistema sangue e il bisogno per i malati non vanno in vacanza

“Con la nuova campagna estiva in collaborazione con Regione Lombardia – afferma Oscar Bianchi, presidente di Avis regionale Lombardia – la nostra associazione si pone l’obiettivo di informare della grande importanza del gesto del dono, di sangue e plasma, emocomponente quest’ultimo fondamentale per la produzione di farmaci salva-vita e nella cura di numerose patologie rare. Oltre alla funzione informativa, la campagna nasce con lo scopo di ricordare ai donatori di prenotare la propria donazione prima delle vacanze, perché il sistema sangue e il bisogno per i malati non vanno in vacanza”.

Sono 90 i giorni di tempo previsti tra una donazione di sangue e l’altra, mentre è possibile donare il plasma ogni 14 giorni. Per diventare donatori di sangue e plasma è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni, un peso uguale o superiore a 50 kg e un buono stato di salute, cioè sentirsi bene e svolgere normali attività fisiche, oltre che avere uno stile di vita che escluda comportamenti a rischio.