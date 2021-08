Fontana: Protezione Civile Lombardia in azione in Calabria

Aiuto concreto per domare incendi in corso

“Emergenza incendi in Calabria. Sono iniziate le operazioni della colonna regionale lombarda delle Protezione Civile, reparto Anti Incendio Boschivo. Volontari e mezzi hanno già effettuato diversi interventi”. Così, in un post sulla sua pagina Facebook, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. “In Calabria, come in Sicilia e in Sardegna – aggiunge il Governatore – da giorni si lotta incessantemente contro il fuoco. Ciò che fa più rabbia è la consapevolezza che molti dei roghi sono di natura dolosa o causati da disattenzioni”.

