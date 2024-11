Consegnato dall’Associazione Stampa Estera Milano il ‘Premio Innovazione SEmi’ alle imprese che si sono distinte per le idee vincenti e innovative di interesse pubblico. Alla cerimonia, al Palazzo dei Giureconsulti a Milano, è intervenuto anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Il riconoscimento, alla sua prima edizione, è organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Fontana: supportiamo idee innovative di pmi e startup per promuovere competitività

“Regione Lombardia da sempre si pone al fianco di giovani talenti – ha sottolineato il presidente Fontana – con misure specifiche pensate per sostenerne le idee e la conseguente nascita di imprese. Siamo convinti che l’innovazione, il capitale umano e un contesto attrattivo possano essere il terreno più fertile per lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali. Ecco perché le nostre azioni di governo sono tutte orientate in questa direzione con l’ambizioso obiettivo di riportare in Lombardia i ‘cervelli’ che hanno scelto di andare all’estero per approfondire i loro studi o metterli in pratica lavorando in ecosistemi diversi dal nostro”.

“Rivolgo il mio più convinto apprezzamento alla Stampa Estera – ha proseguito il governatore lombardo – per l’idea di premiare progetti innovativi che possono portare effetti benefici a livello economico e sociale: dare voce e risalto su testate internazionali, cartacee e online alle storie, alle idee e alle intuizioni da cui si sono originate le imprese che oggi ricevono questo riconoscimento è un passaggio fondamentale. Il mio auspicio è che faccia scattare la voglia di emularle, così da far ancora più grande la nostra Lombardia”.

Dordevic (Associazione Stampa Estera Milano): vogliamo raccontare eccellenze del Made in Italy

“Premiare progetti innovativi delle piccole e medie imprese, delle start-up e delle altre realtà imprenditoriali italiane – ha commentato Tatjana Dordevic, Consigliere delegato Associazione Stampa Estera Milano – è solo uno degli obiettivi del Premio Innovazione SEmi che, con questa prima edizione, dimostra quanto per noi giornalisti esteri sia importante testimoniare e raccontare le eccellenze del Made in Italy”.

I vincitori divisi per categoria

Quattro le categorie in cui si articola il ricon0oscimento: Nuove tecnologie, Scienze della vita, Manifattura e Design, e il premio sociale e civico, un modo per valorizzare la varietà di settori in cui operano le imprese partecipanti.

Scienze della vita

Per la categoria Scienze della vita si è aggiudicato il premio IAMA Therapeutics con il progetto IAMA-6. Si tratta di un’innovazione significativa nel trattamento dei disturbi neurologici come l’autismo e l’epilessia, grazie al suo meccanismo d’azione unico come inibitore selettivo di NKCC1. Questa molecola mira a migliorare l’efficacia terapeutica rispetto ai trattamenti esistenti, colmando la lacuna di trattamenti efficaci e con minori effetti collaterali.

Nuove Tecnologie

Il sistema ‘CODiART station’ (C-station) ha invece vinto il riconoscimento per la categoria ‘Nuove Tecnologie’. Il progetto rappresenta un connubio di automazione, robotica, software, visione artificiale e IA e permette di fare in maniera automatica acquisizioni digitali con definizioni attuali elevatissime, così da poter ingrandire ogni dettaglio di un’opera d’arte.

Manifattura e Design

Nella categoria Design è stato premiato il progetto ‘Percorsi Innovation Camp (PIC)’ di GRUV srl Società Benefit. Si tratta di un format itinerante di ‘Impact Design’ abbinato ad un’esperienza ibrida di scoperta del territorio, ideato per promuovere l’innovazione sociale e l’impegno attivo di cittadini, studenti, imprenditori e amministratori locali.

Per la categoria Manifattura è stata premiata Qwarzo, una soluzione tecnologica a base minerale, disponibile su larga scala e facile da implementare, che può essere utilizzata per funzionalizzare la carta. Grazie a questa tecnologia è possibile ottimizzare le performance delle superfici senza alterarne le qualità fondamentali. Con questo progetto si apre la strada al futuro dell’imballaggio, unendo innovazione e

sostenibilità.

Premio sociale e civico

Il premio sociale è andato a WeGlad, una startup che sviluppa tecnologia per mappare l’accessibilità a 360° di strade e locali per persone con difficoltà e disabilità motorie, sensoriali, alimentari, genitorialità, pet, neurodiversità.

Infine il premio civico è stato assegnato a Valerio Cometti + V12 Design con il progetto finalizzato alla rimozione automatica dei graffiti ed è denominato TRS 001. Il proliferare dei ‘writers’ e delle loro ‘tag’ si riflette in maniera negativa anche sul livello di decoro urbano, senza distinzione di zona o città. È quindi importante riuscire a trovare una soluzione innovativa che renda la rimozione dei tag più rapida ed efficace.