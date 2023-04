Regione Lombardia con la misura premiale azzera il canone degli inquilini virtuosi over 70 anni assegnatari di alloggi Aler in regola con i pagamenti di canone e spese di locazione. L’obiettivo è infatti quello di sostenere il pagamento del canone di locazione per cittadini ‘virtuosi’ appartenenti alle fasce deboli. Il fondo a disposizione è di 4.147.210. La delibera è stata approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco.

Riconoscimento agli inquilini virtuosi over 70 anni

“Desideriamo – dichiara Paolo Franco – dare un doppio segnale: da una parte aiutare le fasce deboli e dall’altra premiare chi rispetta le regole. E non dimentichiamo – sottolinea – che gli anziani sono parte fondamentale del tessuto sociale. Anche nel contesto delle case popolari sono quindi un valore aggiunto e una ricchezza. Come prima delibera abbiamo voluto dare un segnale di massima attenzione alle fasce deboli”.