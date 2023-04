Assessore Bertolaso a Saronno: ospedale strategico, no penalizzazioni

L’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, accompagnato dal direttore generale dell’assessorato, Giovanni Pavesi, ha incontrato all’ospedale di Saronno il direttore generale dell’Asst Valle Olona, Eugenio Porfido.

“Quello di Saronno – ha detto Bertolaso – è un presidio strategico non c’è alcuna intenzione di vederlo penalizzare. Vogliamo individuare tutte le soluzioni utili e metterle in pratica per potenziarlo. Ci sono, ad esempio, bandi di concorso attivi per aumentare il personale. In questo territorio, poi, esistono importanti realtà ospedaliere con le quali collaborare. Uno dei miei obiettivi è proprio quello di far dialogare tutte le strutture per superare i problemi”.

Il 9 maggio presentazione del piano di rilancio dell’ospedale di Saronno

A margine dell’appuntamento, è emerso che il 9 maggio l’assessore Bertolaso presenterà il piano di rilancio dell’ospedale ai 19 sindaci del territorio.