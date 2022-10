Sanità, il San Gerardo di Monza diventa Irccs. Fontana: grande risultato

“Con la formalizzazione ufficiale, avvenuta in queste ore, si chiude un percorso che rende merito a una struttura d’eccellenza, apprezzata non solo a livello italiano, ma su scala internazionale. Un punto di riferimento del sistema sanitario lombardo che fa della cura, della prevenzione e della ricerca un modello costituito da donne e uomini di grandissima professionalità”.

Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la notizia della firma del decreto di istituzione, da parte del ministero della Salute, che formalizza ufficialmente il San Gerardo di Monza come IRCCS, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Grande soddisfazione anche da parte della vicepresidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti.

Vicepresidente Moratti: San Gerardo struttura d’eccellenza, con Irccs raggiunto grande obiettivo

“Era un obiettivo della nostra azione di governo – afferma la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti – e, grazie all’impegno di tutti i soggetti chiamati in causa, siamo riusciti a raggiungerlo. Un riconoscimento che rende merito a una struttura di eccellenza, punto di riferimento non solo della Brianza, ma di tutta Italia”.

Con il San Gerardo salgono a 5 gli Irccs di natura pubblica in Lombardia, portando a 19 il numero complessivo di quelli presenti nella nostra regione.

“La Lombardia – aggiunge la vicepresidente – possiede il numero più alto di questi istituti tra tutte le regioni d’Italia, più del 40%. Gli Irccs possono essere considerati a pieno titolo anche uno dei motori di sviluppo economico della Regione, in un comparto e in un momento storico in cui è più che mai necessario incentivare la ripresa complessiva del sistema lombardo e nazionale”.

“Ringrazio il Governo – prosegue – per aver mantenuto l’impegno. Il completamento del percorso che porta a un nuovo Irccs lombardo pubblico dopo 40 anni, rappresenta un risultato di grande prestigio per tutta la sanità pubblica regionale. Oltre che per la Brianza, che vede premiata una eccellenza non solo per il suo territorio, ma per l’intero Paese”.

“La ripresa dell’Italia e della Lombardia dopo la pandemia – spiega la vicepresidente e assessore al Welfare – passa anche dalla piena realizzazione di queste eccellenze”.

“In Lombardia c’è una sanità sempre più al passo coi tempi – conclude Moratti – dove competenze, innovazione e ricerca sono al servizio della collettività, con qualifiche di altissimo profilo anche nel panorama internazionale”.

Assessore F.Sala: Irccs giusto riconoscimento a operatori della struttura e delle fondazioni

“Il San Gerardo – afferma Fabrizio Sala, per l’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione – si conferma uno dei migliori presìdi della Lombardia che si è distinto negli anni anche per gli ottimi risultati nel campo della ricerca. La sua trasformazione in IRCCS è quindi un enorme valore aggiunto per il territorio nonché il giusto riconoscimento per il grande lavoro di tutti gli operatori e dei ricercatori”.

“Rivolgo sempre un ringraziamento doveroso – ha aggiunto Sala – a tutto il personale sanitario, alle Fondazioni coinvolte, ai ricercatori e a tutti coloro che contribuiscono ogni giorno a rendere questo ospedale un’eccellenza. Questa trasformazione sarà anche una grande occasione per supportare il lavoro sul territorio di tanti nostri ricercatori”.

“Investire con convinzione in ricerca – ha concluso l’assessore – è fondamentale per vincere le sfide del futuro. Questa è da sempre una delle priorità di Regione Lombardia e risultati eccellenti come quello del San Gerardo di Monza ci confermano che i nostri investimenti stanno andando nella giusta direzione”.

gal/med