La Commissione Sanità di Regione Lombardia ha dato il via libera alla legge sul sostegno e la valorizzazione del caregiver familiare, per la quale è previsto uno stanziamento complessivo di 900.000 euro nel prossimo triennio. Nel merito è intervenuta Alessandra Locatelli, assessore regionale a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità.

Legge sostegno caregiver familiare della Lombardia

“Così la Lombardia – ha dichiarato l’assessore – ha compiuto un altro importante passo in avanti nella costruzione di un modello di politiche per la famiglia innovativo e strategico. Va ricordato che, purtroppo, in Italia, a differenza di altri Paesi europei, la figura del caregiver non è giuridicamente riconosciuta né tutelata. Questa legge, che sarà portata nell’Aula del Consiglio regionale a metà novembre, è fondamentale per andare incontro alle tantissime persone che, gratuitamente e con tanti sacrifici, si prendono cura dei propri cari”. “Sono molto orgogliosa – ha aggiunto – che, ancora una volta, Regione Lombardia sia in prima linea su una tematica così importante. Qual è, appunto, il sostegno e la valorizzazione dei caregiver familiari“.

Lavoro bipartisan dei consiglieri regionali

“Ci tengo a ringraziare – ha concluso Locatelli – tutti i consiglieri che, al di là delle appartenenze politiche, hanno lavorato con grande impegno. Contribuendo all’elaborazione di questa legge che consentirà alla Lombardia di raggiungere un risultato importante. Un traguardo atteso, da tempo, dalle tante persone che si occupano di un familiare non autosufficiente”.

