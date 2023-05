L’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente ha incontrato a Merate (Lc) il management del Gruppo Editoriale Netweek, esponenti delle istituzioni locali, imprenditori della zona e rappresentanti del mondo associativo. Presenti anche il presidente di Ferrovie Nord Milano Andrea Gibelli e la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann.

Lucente a istituzioni e imprenditori provincia Lecco: lavoriamo per migliorare trasporto pubblico

Lucente ha illustrato il programma di gestione finalizzato al miglioramento del servizio di trasporto pubblico: lavoriamo tutti insieme per migliorarlo – ha detto – rapportandoci a tutti i livelli politici e istituzionali. Dobbiamo ascoltare le istanze di chi vive il territorio, degli imprenditori e fare nostre le loro necessità, andare incontro alle esigenze dei cittadini. Ci si prospetta un’occasione unica per rendere più performante il sistema dei trasporti in Lombardia. Le Olimpiadi del 2026 ci impongono di prevedere un flusso di viaggiatori e di convogli non indifferente. Possiamo quindi sfruttare questa opportunità per rendere il nostro sistema ferroviario più efficiente”.

“Cercheremo di limitare al minimo i disagi – ha concluso l’assessore regionale ai Trasporti -. Ad oggi ci attestiamo sull’84% dei treni in orario o con ritardi minimi sotto i 5 minuti. Il mio obiettivo è portare questa percentuale al 92% entro la fine di questa legislatura”.

Regione Lombardia, tramite Ferrovienord, gestisce circa 330 chilometri di rete ferroviaria sul territorio, circa 1.700 chilometri sono invece in capo a Rfi.