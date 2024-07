In Lombardia una borsa di studio per i giovani dei Centri per la legalità

“Una borsa di studio annuale dal valore di 1.000 euro per ogni Centro per la Legalità della Lombardia, destinata ai giovani più meritevoli”. Lo annuncia l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, a 32 anni dalla strage di via D’Amelio.

“Ho già evidenzato – ha proseguito La Russa, ricordando che questa sera Palazzo Pirelli sarà illuminato con la scritta ‘19-7-92’ – che i 13 Centri per la legalità (CPL) della Lombardia saranno intitolati ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Quest’ultimo, in particolare, credeva molto nei giovani, a suo avviso la ‘carta vincente’ per sconfiggere la mafia. In quest’ottica, quindi, ritengo giusto che i Centri di promozione della Legalità portino i loro nomi e proporrò il provvedimento in Giunta prima della pausa estiva, affinché rimanga un ricordo indelebile del loro impegno nella testa e nel cuore dei ragazzi”.

Assessore La Russa: borsa di studio per ricordare gli eroi della lotta alla mafia e diffondere cultura della legalità

“Da qui – ha aggiunto l’assessore regionale – l’idea di istituire una sorta di riconoscimento annuale in favore dei giovani più meritevoli che frequentano questa rete tra scuola e territorio. L’obiettivo è stimolare in tutti i modi possibili la diffusione della cultura della legalità”.

I 13 Centri di Promozione della Legalità (CPL) sono nati in Lombardia nel 2015, grazie ad una Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Rappresentano una serie di reti tra scuole e territorio (enti, istituzioni, associazioni) che, attraverso uno straordinario patto educativo, sono impegnate nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, condotta attraverso gli strumenti della conoscenza, della consapevolezza, dell’impegno e dell’alleanza culturale. Ad oggi esiste un CPL per ogni provincia lombarda ad eccezione di Milano, che ne possiede due.