Via libera a legge per soccorritori, autisti e operatori centrale operativa

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il Progetto di legge per il “Riconoscimento, promozione e valorizzazione delle figure del Soccorritore, dell’Autista Soccorritore e dell’operatore tecnico di centrale operativa”.

“Regione Lombardia – ha detto l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco – ringrazia e valorizza chi ogni giorno si impegna con passione e competenza per la comunità, svolgendo ruoli essenziali per la vita, la salute e il benessere dei cittadini. Il Progetto di legge riconosce gli sforzi di chi opera nell’ambito dell’emergenza e dell’urgenza offrendo un contributo determinante per il buon funzionamento del servizio sanitario. Soccorritori, autisti soccorritori e operatori tecnici della centrale operativa rappresentano uno straordinario esempio di dedizione: sono una vera e propria eccellenza lombarda”.

Formazione e qualifica

“Le legge – ha proseguito Franco – stabilisce inoltre livelli formativi adeguati per lo svolgimento delle mansioni, riconoscendo una qualifica alle figure in oggetto e rafforzando ulteriormente il sistema sanitario nel suo complesso. Si tratta di un tema di cui mi ero già occupato nella scorsa legislatura e che ora trova compimento. Ringrazio il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia che ha presentato un Progetto di legge di grande lungimiranza”.