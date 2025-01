Al via l’iter del progetto ‘Stazioni Sicure’ a Lodi

L’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, ha partecipato in Prefettura a Lodi alla riunione per il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza in vista dell’Accordo nelle aree delle stazioni ferroviarie denominato ‘Stazioni Sicure’.

Il progetto prevede lo svolgimento di specifici servizi volti al controllo del territorio, al contrasto di atti vandalici e altri comportamenti che generano insicurezza nei cittadini.

Assessore La Russa: grazie al Prefetto per avvio progetto ‘Stazioni Sicure’

“Ringrazio il Prefetto di Lodi Enrico Roccatagliata – ha detto La Russa – per avere avviato l’iter finalizzato all’accordo ‘Stazioni sicure’ e per la disponibilità e l’entusiasmo dimostrate nei confronti di questa importante iniziativa”.

All’incontro hanno preso parte anche i rappresentanti di RFI e Trenord, il questore di Lodi e i comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria Lombardia e i sindaci dei Comuni di Codogno, Casalpusterlengo, Ospedaletto Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano e Tavazzano con Villavesco. Presente anche l’assessore alla Sicurezza del Comune di Lodi”.