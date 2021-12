Premiati dal Governatore i migliori autori di ‘Lombardia 2030’

Sono 13 i videomaker lombardi, di età compresa tra i 18 e i 34 anni, premiati venerdì 17 dicembre all’auditorium Testori di Palazzo Lombardia, per la seconda edizione del concorso ‘Lombardia 2030. Il futuro ha la tua voce’.

“Una manifestazione davvero interessante – ha commentato il presidente Attilio Fontana, prendendo parte all’iniziativa – che offre la possibilità ai giovani di creare un breve video in cui possano raccontare la loro idea e le loro prospettive di Lombardia del futuro. Ancora una volta le nostre ragazze e i nostri ragazzi hanno dimostrato che quando vengono coinvolti nel modo giusto sanno rispondere in maniera davvero eccezionale”.

Un contest di successo

Alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti ha preso parte anche l’assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione, Stefano Bolognini.

“Siamo orgogliosi – ha detto nell’occasione – di avere premiato questi giovani, risorsa eccezionale per la Regione e per il Paese. Voglio ringraziare non solo i vincitori, ma tutti i partecipanti del contest, perché si sono messi in gioco con passione e impegno e hanno contribuito con la loro creatività a dar voce alle ambizioni del territorio lombardo. Con i loro video ci hanno portati ad amare ancora di più la nostra regione e a sentirci insieme i protagonisti di un rilancio che tutti sentiamo molto forte”.

Protagonisti del nostro futuro

“Vedere tanti giovani che partecipano con tanto entusiasmo e che si sentono protagonisti del loro e del nostro futuro – ha concluso l’assessore Bolognini – è per noi fonte di stimolo a pensare e realizzare altre forme di coinvolgimento nelle iniziative di Regione. Possiamo già anticipare che ci sarà una terza edizione del concorso ‘Lombardia 2030’, perché i nostri ragazzi meritano davvero di essere protagonisti e oggi, ancora una volta, l’hanno dimostrato. La costruzione del futuro della nostra amata Lombardia parte anche da loro”.

Tutti i video e i premiati a Lombardia 2030

I video vincitori della seconda edizione del concorso ‘Lombardia 2030’ possono essere visionati ‘online’, tramite YouTube, all’indirizzo: https://bit.ly/3saPRW0. Di seguito, in dettaglio, l’elenco delle ragazze e dei ragazzi premiati, con l’indicazione del luogo di residenza, del titolo del loro lavoro e del premio.

Categoria del concorso 18/24 anni

1° Jacopo Graziano (Milano), ‘Lombardia 2030’, premio 5.000 euro. 2° Diego Valenzise (Milano), ‘Il Futuro è qui, ora’, premio 4.000 euro. 3° Giacomo Casandrini (Paderno Dugnano – MI), ‘Una voce diversa, ma uguale’, premio 3.000 euro. 4° Michela Zilioli (Casnigo – BG), ‘La nostra voce’, premio 2.000 euro.

Categoria del concorso 25/29 anni

1° ex-aequo Lodovico Ronca (Pompiano – BS), ‘Lombardia 2030. Accendi il futuro’, premio 5.000 euro; 1° ex-aequo Carlotta Emma Bergamasco (Paderno Dugnano – MI), ‘Stereòtipo’, premio 5.000 euro. 2° Simone Favalli (Castel Mella – BS), ‘Strade per il futuro’, premio 4.000 euro. 3° Federico Sambruni (Lentate sul Seveso – MB), ‘#SaveFellaria’, premio 3.000 euro. 4° Simone Giacobbe (Lissone – MB), ‘Il futuro ha la mia voce’, premio 2.000 euro.

Categoria del concorso 30/34 anni

1° Andrea Tonoli (Gandelino – BG), ‘Il futuro siete voi’, premio 5.000 euro. 2° Giulia Muratori (Capriolo – BS), ‘Il futuro avrà anche la nostra voce’, premio 4.000 euro.

Menzioni speciali ‘all you need is law’

Matilde Silvestri (Milano), ‘Cara Lombardia’, premio 1.500 euro. Tommaso Olivieri (Milano), ‘Il tuo domani inizia quando inizia a pensarlo’, premio 1.500 euro.

dbc