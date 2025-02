“Siamo molto preoccupati rispetto alla mancanza di risposte sulle nostre proposte”. È netta la prima dichiarazione dell’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, al termine dell’incontro avvenuto giovedì 20 febbraio a Bruxelles con il Commissario europeo per i Trasporti, Apostolos Tzitzikostas.

Un incontro chiesto da Guidesi e dall’ARA

All’appuntamento, richiesto e organizzato dallo stesso assessore, hanno preso parte tutte le Regioni appartenenti all’ARA (Alleanza europea delle Regioni dell’Automotive) di cui Guidesi è presidente.

Lombardia e ARA, dopo incontro con Tzitzikostas preoccupazione per automotive

“Certamente – ha continuato – siamo soddisfatti per il fatto che il Commissario abbia accettato il nostro invito al confronto; da un altro lato, però, al di là della parola ‘flessibilità’ usata più volte dal Commissario, siamo molto preoccupati. Servono interventi urgenti e radicali per salvare l’industria dell’Automotive in Europa: piena neutralità tecnologica, cancellazione delle sanzioni ai costruttori, realismo e scelte confacenti alla negatività attuale del mercato”.

Rischio di suicidio economico

“Posticipi e non ammissioni di errori rispetto alle scelte degli ultimi anni – ha concluso Guidesi – metterebbero fine all’industria dell’automotive europea certificando il suicidio economico”.