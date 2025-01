Il Forum Giovani della Regione Lombardia si è insediato al Belvedere del 39 piano. Presenti all”investitura’ il presidente Attilio Fontana e il sottosegretario a Giovani e Sport Federica Picchi. Si tratta di un organismo istituito per promuovere il dialogo e la partecipazione attiva delle nuove generazioni alle politiche regionali. Composto da 30 membri provenienti da tutta la Regione, rappresenta uno strumento fondamentale per affrontare temi cruciali quali la mappatura delle realtà giovanili della Lombardia, la definizione delle priorità per il contrasto al disagio giovanile, la strutturazione degli aspetti organizzativi e la pianificazione dei prossimi appuntamenti. Questi temi costituiranno la base del lavoro futuro del Forum, in un’ottica di confronto e collaborazione continua con l’amministrazione regionale.

Forum Giovani Lombardia, promuove dialogo costruttivo

“Regione Lombardia – ha spiegato il governatore Fontana rivolgendosi ai giovani – è al vostro fianco. Il futuro ha tante opportunità da offrirvi, dovete solo avere il coraggio e la voglia di impegnarvi e fare delle scelte. La nostra azione è ispirata dal claim ‘Qui Puoi’ perché la Lombardia è la terra dove puoi realizzare i tuoi obiettivi di studio, di lavoro, familiari, economici e sociali. È una terra che offre opportunità per tutti. ‘La Lombardia è dei giovani’ è il titolo che abbiamo voluto attribuire alla legge regionale e alle sue misure applicative che intendono sostenere i giovani nella costruzione del proprio progetto di vita. È molto di più di un semplice titolo, è una volontà concreta”.

Ascoltare le esigenze e traduzrle in azioni

“Sono orgogliosa di inaugurare il lavoro del Forum Giovani – ha detto il sottosegretario Federica Picchi – un organismo che incarna la volontà della Regione Lombardia di ascoltare le esigenze delle nuove generazioni e di tradurle in azioni concrete. La partecipazione attiva dei giovani è fondamentale per costruire una società più inclusiva, dinamica e orientata al futuro. Celebriamo quindi un passo importante per valorizzare il loro ruolo e il loro contributo nelle scelte che plasmeranno la Lombardia di domani”.

L’insediamento del Forum Giovani si pone quindi come un momento di svolta nella relazione tra istituzioni e giovani, promuovendo un dialogo aperto e costruttivo che porterà a soluzioni innovative per le sfide del presente e del futuro.

Obiettivo: la concretezza

“L’obiettivo che ci poniamo – ha concluso Fontana – è quello della concretezza. Troppo spesso si parla di giovani senza progetti concreti. Vogliamo dare loro una prospettiva partendo dal coniugare i percorsi formativi con il mondo del lavoro, favorendo, ad esempio, la conciliazione vita-lavoro e soprattutto abbattendo i pregiudizi dell’inesperienza e dell’inaffidabilità del giovane”.