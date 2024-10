Lombardia e Paesi Bassi avviano percorso di collaborazione sulla mobilità

Collaborazione sempre più stretta tra Lombardia e Paesi Bassi per sviluppare strategie comuni in ambito trasportistico. Questo uno degli obiettivi raggiunti da Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, nella sua missione istituzionale. A Rotterdam e nella Regione del Zuid-Holland la delegazione lombarda ha avuto modo di visitare importanti Hub della mobilità. Tra questi il porto, il complesso sistema delle vie d’acqua e realtà imprenditoriali della cantieristica navale.

“Insieme ai rappresentanti della autorità olandesi e delle aziende di trasporto – ha detto Lucente – abbiamo convenuto di intraprendere un percorso comune per verificare la possibilità di uno scambio di conoscenze utili per valorizzare i nostri sistemi di spostamento. Fari puntati sull’innovazione tecnologica, con la bigliettazione digitale che dovrà essere un punto di forza della mobilità del futuro non solo in Lombardia ma in tutto il mondo, sino alla mobilità dolce. Nei Paesi Bassi hanno sperimentato e messo in atto percorsi ciclabili armonici, sicuri e attenti agli ecosistemi e all’ambiente locale, con un confronto continuo con i territori. Itinerari per le due ruote non certo calati dall’alto e ‘ideologici’ come troppo spesso accade nelle grandi città lombarde. Nella ricerca di una mobilità sempre più intermodale e interconnessa – ha concluso Lucente – l’Olanda è un sicuro alleato della Lombardia”.